Ученые нашли новый способ общения с котами — это особая улыбка

Обычно котов считают довольно отстраненными животными, далеко не всегда склонными к социальному взаимодействию. Однако возможно дело в том, что у них есть собственный язык общения, который люди не понимают.

По результатам исследований, проведенных в 2020 году, оказалось, что коммуникация с кошками может быть не такой уж и сложной, как может показаться на первый взгляд. Все что нужно, это просто как можно больше улыбаться домашним любимцам, однако не привычной человеческой улыбкой, а по-кошачьи. Для этого нужно немного прищуриться и медленно моргать. Наблюдая за взаимодействием кошек и людей, ученые убедились, что именно это выражение лица заставляет знакомых и незнакомых кошек приближаться к людям и быть более благосклонными к ним.

Те, кто проводил достаточно времени с котами, часто могли замечать выражение их морды с частично закрытыми глазами и медленным морганием. Это и есть то, что можно назвать кошачьей улыбкой. Ссылаясь на владельцев котов, исследователи отметили, что люди способны копировать эту улыбку.

В связи с этим группа психологов разработала два эксперимента, чтобы выяснить, ведут ли кошки себя по-другому, если люди щурятся и медленно моргают, находясь рядом с ними. В рамках первого эксперимента владельцы кошек медленно моргали, глядя на 21 кошку из 14 разных домов. Владельцы должны были устроиться на расстоянии около 1 метра и медленно моргать, когда кошка смотрела на них.

Камеры фиксировали выражения лица владельцев и реакцию кошек. Полученные результаты сравнивались с тем, как кошки моргают при отсутствии взаимодействия с человеком. Полученные результаты продемонстрировали, что кошки с большей вероятностью будут медленно моргать, глядя на своих владельцев, если те перед этим аналогично будут моргать, глядя на них.

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Во втором эксперименте приняли участие 24 кошки из 8 разных домов. Однако на этот раз медленно моргали и жмурились уже не владельцы животных, а сами исследователи, которые до этого не контактировали с этими котами. Также регистрировалась реакция кошек на выражение лица человека, который не моргал, глядя на них.

Исследователи не только жмурились и медленно моргали, но и протягивали руки к котам. Оказалось, что кошки не только чаще моргали в ответ, а также чаще приближались к протянутой руке человека, который моргал глядя на них.

«Это исследование является первым, в котором экспериментально изучается роль медленного моргания в общении между кошками и людьми. И это то, что вы можете попробовать сделать с собственным котом дома или с котами, которых вы встречаете на улице. Это отличный способ усилить связь, которая у вас есть с котами. Попробуйте прищуриться, глядя на них, как будто вы спокойно улыбаетесь, а затем закрыть глаза на пару секунд. Вы обнаружите, что они сами реагируют так же, и вы можете начать своеобразный разговор», — убеждает психолог из Университета Сассекса Карен МакКомб.

Доказано, что коты отвечают тем же людям, которые выражают к ним благосклонность. Если кошка ведет себя сдержанно по отношению к вам, то проблема может быть именно в вас, а не в ней. Кошки также копируют черты характера владельцев и это помогает им понять, когда их владельцы грустят или пребывают не в настроении.

Медленное моргание является признаком добрых намерений кошки, поскольку считается, что эти животные воспринимают пристальный взгляд как угрозу. Но также возможно, что кошки развили это выражение, поскольку люди реагируют на него положительно. С одомашненными животными часто невозможно определить.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports

Источник: ScienceAlert