08.04.2026

Пушистая сигнализация: кот предотвратил пожар с MSI RTX 4090

Олександр Федоткін

Пухнаста сигналізація: кіт попередив власника MSI RTX 4090 про займання роз'єму живлення відеокарти

Как рассказал владелец MSI RTX 4090 на одном из тайваньских форумов, кот заблаговременно предупредил его о возгорании разъема питания видеокарты.


Пока мужчина был в туалете, кот начал настойчиво мяукать и заставил его обратить внимание на дым и запах горелого пластика, которые исходили от компьютера. Пользователь отмечает, что использовал видеокарту MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio, приобретенную в октябре 2022 года, и блок питания FSP HPT2-1000M с прямым кабельным подключением вместо адаптера. 

Пострадавший уверяет, что регулярно проверял кабель на возможные повреждения и правильное подключение. Он добавил, что на момент возгорания разъема питания его ПК продолжал работать, однако не выключался привычным способом. Поэтому вырубить его пришлось от розетки.

Представленные фото демонстрируют повреждения вокруг разъема питания со стороны видеокарты. В то же время разъем блока питания, как сообщается, не поплавился, хотя кабель выглядит потемневшим. По словам пользователя, отсоединить кабель после возгорания не удалось.


Мужчина уже подал документы на возврат товара по гарантии. Приложение мониторинга оборудования не сработало, кнопка питания также, однако кошачья сигнализация четко выполнила свое дело.

Источник: VideoCardz; PTT

