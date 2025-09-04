Новости Наука и космос 04.09.2025 comment views icon

Возможное объяснение молний: лед генерирует электричество во время сгибания

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Возможное объяснение молний: лед генерирует электричество во время сгибания

Международная группа исследователей установила, что лед способен генерировать электричество во время сгибания или неравномерной деформации.

Ученые давно знают, что молнии возникают при столкновении ледяных частиц внутри облаков. Однако до сих пор не было четкого понимания того, как эти частицы получают электрический заряд, поскольку лед не генерирует электричество во время простого сжатия.

По результатам нового исследования было установлено, что неравномерная деформация льда во время подобных столкновений ледяных частиц в облаках достаточна для генерации электрических зарядов. Исследование было проведено учеными из Каталонского института нанонауки и нанотехнологий (ICN2), Сианьского университета Цзяотун и Университета Стоуни-Брук. Исследователи также установили, что электрические свойства льда меняются в зависимости от температуры.

«Эта работа меняет наше представление о льде: из пассивного материала он превращается в активный материал, который может играть важную роль как в фундаментальных исследованиях, так и в практических задачах», — отмечает ведущий автор исследования, нанофизик из Каталонского института Синь Вэнь. 

В отличие от пьезоэлектрики, когда электрические заряды генерируются за счет изменения полярности материала под воздействием напряжения, флексоэлектрика может проявляться в материалах с любой симметрией. Это вполне объясняет необычное поведение льда. 

В рамках эксперимента исследователи разместили пластину льда между двумя электродами. Они тщательно проверили, чтобы генерируемые электрические заряды не были пьезоэлектрическими. При сгибании пластины она генерировала электричество при всех испытуемых температурах.

«В ходе нашего исследования измерялся электрический потенциал, возникающий при изгибании ледяной пластины. В частности, брусок помещался между двумя металлическими пластинами и подключался к измерительному устройству. Результаты совпадают с теми, что ранее наблюдались при столкновениях частиц льда во время гроз», — объясняет профессор Густау Каталан, руководящий группой исследователей с кафедры оксидной нанофизики в Каталонском институте. 

Исследователи также обнаружили, что при температурах ниже — 113°С на поверхности льда формируется тонкий сегнетоэлектрический слой. Как отмечает Синь Вэнь, поверхность льда может образовывать естественную электрическую поляризацию, которую можно обратить, используя внешнее электрическое поле — подобно тому, как полюса магнита могут быть изменены на противоположные. 

«У льда может быть не один, а два способа генерации электроэнергии: сегнетоэлектрика при очень низких температурах и флексоэлектрика при более высоких температурах, вплоть до 0°С», — замечает Синь Вэнь. 

Эти результаты ставят лед в один ряд с такими перспективными электрохимическими материалами, как диоксид титана, которые широко используются в датчиках и конденсаторах. Способность переключаться между флексоэлектриком и сегнетоэлектриком демонстрирует неожиданную универсальность льда

«Благодаря этим новым знаниям о льде мы пересмотрим связанные со льдом процессы в природе, чтобы выяснить, есть ли другие существенные последствия флексоэлектричества льда, которые все это время игнорировались», — отмечает Синь Вэнь.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Physics

Источник: NotebookCheck; Interesting Engineering

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Оземпик" и другие препараты для похудения вызывают внезапную потерю зрения, — исследование
18-летнее исследование раскрыло происхождение цунами
Понедельники действительно вредны для здоровья, — ученые
Ученые добывают аммиак из воздуха с помощью плазмы — растениям на полях должно понравиться
Звуковой экран для помещений блокирует шум без блокировки воздуха
"Убей его во сне": жуткая расшифровка общения моделей ИИ между собой во время взаимного обучения
Ученые печатают раковые опухоли на 3D-принтере, чтобы исследовать онкологию
Письма, созданные или значительно переработанные ИИ, кажутся неискренними и непрофессиональными, — исследование
Ученые составили топ увлажняющих напитков — вода не на первом месте
Модель ИИ Centaur точно моделирует и предсказывает поведение человека
Кровь долгожителей существенно отличается, — исследования
ИИ проанализировал 100 000 галактик и уточнил пять космологических параметров
Новая литий-серная батарея для электрокаров сокращает время зарядки до 12 минут
Psychopathia Machinalis: все 32 типа "безумия" ИИ в новом исследовании
Половая дискриминация от ChatGPT: ИИ советует женщинам просить значительно меньшую зарплату, чем мужчинам
Зарождение жизни: впервые удалось соединить РНК и аминокислоты в условиях древней Земли
Астронавт МКС сфотографировала загадочное явление в атмосфере
48% ІТ-специалистов хотят эмигрировать из Украины, 37% уехавших не вернутся, — опрос
Ученые нашли лучший цикл стирки для сохранения вещей — возможно, известный многим
Альтернатива кремнию: ученые преодолели препятствия в создании полупроводников на оксиде галлия
Не любите музыку? Ученые выяснили, почему
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить