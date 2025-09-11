Новости Авто 11.09.2025 comment views icon

Возрождение легенды: Ferrari Testarossa возвращается как гибрид

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Відродження легенди: Ferrari Testarossa повертається як гібрид

Ferrari официально вернула легендарное имя Testarossa из 80-х годов прошлого века, представив в Милане совершенно новую модель — Ferrari 849 Testarossa. Это не просто ностальгия по «сумасшедшим 80-м», а современный гибридный суперкар с колоссальной мощностью.

Под капотом установлен 4-литровый V8 двигатель с турбонаддувом, который самостоятельно выдает 818 л.с. Но настоящий потенциал открывается благодаря трем электромоторам: суммарная отдача достигает 1035 л.с. Это на 50 л.с. больше, чем у Ferrari SF90 Stradale, которую Testarossa заменяет в модельной линейке. Как и Stradale, новинка может двигаться исключительно на электротяге. Правда, «благодаря» батарее емкостью всего 7,45 кВт-ч, запас хода в таком режиме составляет всего около 24 км.

Ferrari 849 Testarossa впечатляет своей динамикой. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 2,3 секунды, а до 200 км/ч всего 6,35 секунды. Максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Цена соответствует статусу суперкара. Купе оценили от €460 тыс., а версия Spider стоит от €500 тыс. Первые поставки для Европы стартуют во втором и третьем кварталах следующего года. Американские клиенты получат авто только в четвертом квартале 2026 года, причем по более высокой цене из-за тарифов администрации Дональда Трампа.

Этот гибридный суперкар также должен стать своеобразным мостиком перед дебютом первого полностью электрического спорткара Ferrari, запланированного на весну 2026 года. В компании объяснили, что отложили старт электромобильных программ из-за отсутствия спроса на высокопроизводительные электромобили сейчас.

Источник: The Verge

