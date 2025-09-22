Возрождение легенды: новый ПК Commodore 64 Ultimate продан в количестве 10 000 единиц

Недавно компанию Commodore Corporation BV выкупили фанаты и бывшие работники компании. И теперь обновленный бренд Commodore сообщил о важном результате: первый за 30 лет компьютер Commodore 64 Ultimate преодолел отметку в 10 000 проданных устройств. Официальный аккаунт компании в X опубликовал данные о продажах и поблагодарил сообщество за поддержку.

Как видно из обнародованного графика, продажи стартовали очень активно еще 12 июля этого года. С августа динамика стала более ровной, но стабильной. На временной шкале также обозначены даты выхода видеотрилогии Let’s Buy Commodore, собравшей сотни тысяч просмотров (просмотры одного из эпизодов превысили 400 тыс.). Руководство компании внимательно отслеживало, как видеокампания влияла на продажи.

За первую неделю после запуска новинки Commodore собрала более $2 млн. Это совпало с выходом ролика Making History: Signing the Commodore Contract + C64 Ultimate Production Update, после которого был зафиксирован дополнительный скачок продаж. Очевидно, что именно тогда многие убедились, что компания действительно возрождается.

Сразу после новости о 10-тысячном рубеже, Commodore напомнила, что еще есть время оформить предварительный заказ на первую партию через сайт commodore.net и попасть в число первых покупателей в этом году. Цена Commodore 64 Ultimate, построенного на FPGA-платформе и оснащенного «первой в мире прозрачной печатной платой клавиатуры», стартует от $299. Также отмечается, что версия Founders Edition будет выпущена лишь один раз. Что придет на смену этой серии для тех, кто не успеет, пока не сообщается, но ожидается похожая модель.

Даже если вы не планируете погружаться в современную версию культового C64, эту новость стоит воспринимать позитивно. Commodore позиционирует себя как Founder’s Sandbox — платформу для новых компьютерных проектов. Дорожная карта компании предусматривает до 12 крупных релизов в течение следующих четырех лет, что уже заинтриговало сообщество энтузиастов ретро- и современных технологий.

Преодоление отметки в 10 000 проданных Commodore 64 Ultimate показывает, что интерес к ретро-компьютерам не угасает, а возрожденный бренд способен не только сыграть на ностальгии, но и стать двигателем новых технологических проектов.

Источник: tomshardware