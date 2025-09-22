Новости Устройства 22.09.2025 comment views icon

Возрождение легенды: новый ПК Commodore 64 Ultimate продан в количестве 10 000 единиц

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Відродження легенди: новий ПК Commodore 64 Ultimate проданий у кількості 10 000 одиниць

Недавно компанию Commodore Corporation BV выкупили фанаты и бывшие работники компании. И теперь обновленный бренд Commodore сообщил о важном результате: первый за 30 лет компьютер Commodore 64 Ultimate преодолел отметку в 10 000 проданных устройств. Официальный аккаунт компании в X опубликовал данные о продажах и поблагодарил сообщество за поддержку.

Как видно из обнародованного графика, продажи стартовали очень активно еще 12 июля этого года. С августа динамика стала более ровной, но стабильной. На временной шкале также обозначены даты выхода видеотрилогии Let’s Buy Commodore, собравшей сотни тысяч просмотров (просмотры одного из эпизодов превысили 400 тыс.). Руководство компании внимательно отслеживало, как видеокампания влияла на продажи.

Відродження легенди: новий ПК Commodore 64 Ultimate проданий у кількості 10 000 одиниць
Обсязги продаж Commodore 64 Ultimate / Commodore в Х

За первую неделю после запуска новинки Commodore собрала более $2 млн. Это совпало с выходом ролика Making History: Signing the Commodore Contract + C64 Ultimate Production Update, после которого был зафиксирован дополнительный скачок продаж. Очевидно, что именно тогда многие убедились, что компания действительно возрождается.

Сразу после новости о 10-тысячном рубеже, Commodore напомнила, что еще есть время оформить предварительный заказ на первую партию через сайт commodore.net и попасть в число первых покупателей в этом году. Цена Commodore 64 Ultimate, построенного на FPGA-платформе и оснащенного «первой в мире прозрачной печатной платой клавиатуры», стартует от $299. Также отмечается, что версия Founders Edition будет выпущена лишь один раз. Что придет на смену этой серии для тех, кто не успеет, пока не сообщается, но ожидается похожая модель.

Даже если вы не планируете погружаться в современную версию культового C64, эту новость стоит воспринимать позитивно. Commodore позиционирует себя как Founder’s Sandbox — платформу для новых компьютерных проектов. Дорожная карта компании предусматривает до 12 крупных релизов в течение следующих четырех лет, что уже заинтриговало сообщество энтузиастов ретро- и современных технологий.

Преодоление отметки в 10 000 проданных Commodore 64 Ultimate показывает, что интерес к ретро-компьютерам не угасает, а возрожденный бренд способен не только сыграть на ностальгии, но и стать двигателем новых технологических проектов.

Источник: tomshardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Ютубер создал механический 8-битный компьютер из конструктора K'NEX
ПК Coffeematic охлаждается свежесваренным кофе — да, все работает
Когда мама не купила компьютер: пользователь собрал "игровой ПК AMD" из картона, и он некоторым образом работает
"Веселье начинается": фанаты ПК Commodore выкупили компанию
Netflix потратил на сериал "Ведьмак" и спинофы около $1 млрд, четвертый сезон — самый дорогой
Starlink не нужен: SoftBank успешно раздала 5G на телефоны с самолета на высоте 3 км
В Украине открылись предзаказы на Apple iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air — от ₴46 799 до ₴109 999
Инсайдер: сериал "Гарри Поттер" может представить Темную Леди — женскую версию Волан-де-Морта
Обзор Mini LED монитора MSI MAG 274QPF X30MV: когда IPS уже недостаточно, а OLED не по карману
"Дія" станет маркетплейсом, компании будут предлагать услуги, — Минцифры
$100 000 за рабочую визу H-1B: Трамп шокировал бизнес, Microsoft и Google просят сотрудников немедленно вернуться в США
Сравнение Xiaomi 17 Pro Max и iPhone 17 Pro Max от CEO Лу Вейбина: видео демонстрирует селфи, вызовы и другие функции второго экрана
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить