«Возвращение в Сайлент-Хилл» — первый кадр из фильма по игре Silent Hill 2

Появилось первое изображение из фильма «Возвращение в Сайлент-Хилл», киноадаптации игры Silent Hill 2. Режиссером ленты стал Кристоф Ганс, главную роль исполняет Джереми Ирвин. Показ фильма прошел на Каннском фестивале.

После «Сайлент-Хилл» 2006 года Ганс возвращается, чтобы создать следующую часть по сценарию, который он написал вместе с Сандрой Во-Ан и Уильямом Джозефом Шнайдером. Продюсерами проекта являются Виктор Хадида (Davis Films), Молли Хасселл (Hassell Free Productions) и Дэвид Вульф.

«Возвращение в Сайлент-Хилл» основано на самой популярной из знаменитой серии игр студии Konami. Silent Hill 2, которая первоначально была выпущена в 2001 году для PlayStation 2, впервые показала монстра Pyramid Head, представленного на картинке

Джереми Ирвин сыграет Джеймса, мужчину, разбитого после того, как закончились его отношения с любовью всей его жизни Мэри (Ханна Эмили Андерсон). Согласно официальному синопсису, действие начинается, «когда таинственное письмо от нее зовет его обратно в Сайлент-Хилл, он находит некогда узнаваемый город искаженным неизвестным злом. Пока Джеймс отчаянно ищет Мэри, он сталкивается с ужасными существами и начинает разгадывать тайну того, что произошло с городом. Но когда он спускается глубже в темноту, секреты, которые он открывает, ведут к ужасной правде, и Джеймс пытается продержаться достаточно долго, чтобы спасти свою единственную настоящую любовь».

«Возвращение в Сайлент-Хилл» — третий фильм франшизы после «Сайлент-Хилл» 2006 года, в котором снялись Рада Митчелл, Шон Бин и Лаура Холден. Лента собрала $100 млн во всем мире. Продолжение «Сайлент Хилл 2» 2012 года собрало вдвое меньше. В 2022 году Konami объявила о планах перезагрузить Silent Hill 2а также создать еще три новые игры.

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Источник: Variety