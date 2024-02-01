Silent Hill: The Short Message вышло бесплатно на PS5, римейк Silent Hill 2 все еще в разработке (показали боевой трейлер)

Во время проведения мероприятия PlayStation State of Play компании Sony и Konami рассказали сразу о двух играх серии Silent Hill и показали их трейлеры.

Silent Hill: The Short Message

Это совершенно новая игра франшизы Silent Hill. Она представляет собой короткую экспериментальную игру, призванную познакомить новичков с особенностями туманного города. Кроме того, этот экспериментальный проект помог новым разработчикам, поклонникам Silent Hill, получить некоторый практический опыт работы с франшизой. Команда также хотела изучить, как социальные сети могут вписаться в психологический хоррор (в трейлере героиня пользуется смартфоном).

Игра Silent Hill: The Short Message распространяется бесплатно через PlayStation Store и уже доступна эксклюзивно для PlayStation 5.

Silent Hill 2

Sony и Konami также представили новый взгляд на римейк Silent Hill 2, который сейчас разрабатывает Bloober Team. Трейлер демонстрирует различные локации и сражения с монстрами, для умерщвления которых применяются различные виды оружия.

К сожалению, пока нет информации о сроках выхода римейка Silent Hill 2. Ее разработку анонсировали в октябре 2022 года. Римейк Silent Hill 2 выйдет с официальными украинскими субтитрами.

Источник: The Verge