VR-мод для Half-Life 2: Episode One выйдет в первом квартале 2023 года (трейлер)

Создатели VR-адаптации Half-Life 2 анонсировали продолжение своего проекта, которое теперь официально представлено как VR-версия Episode One.

После того как Half-Life: Alyx показала, насколько интересным и увлекательным может быть настоящий VR-опыт Half-Life, был лишь вопрос времени, когда кто-то попытается сделать что-то подобное для старой классической игры Valve. Прошлогодний выпуск модификации Half-Life 2 VR действительно показал, что игра не только прекрасно держится даже после почти двух десятилетий технологического прогресса, но до сих пор может быть захватывающей. Команда, ответственная за мод, не медлила и использованную технологию теперь направила на обновление другой классической версии Valve для VR.

SourceVR Mod Team – разработчики, ответственные за VR-версию Half-Life 2 – опубликовали трейлер адаптации, в котором анонсировано, что VR-мод Episode One выйдет в первом квартале 2023 года.

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Большинство нововведений, представленных в моде, касаются его игрового процесса и механики, но реализация виртуальной реальности поставлена на передний план как суть выпуска. Игроки могут рассчитывать на усовершенствованное управление оружием, ряд важных улучшений качества VR-жизни, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, а также ряд других обновлений.

Команда SourceVR Mod Team вдохновляется главным образом Half-Life: Alyx от Valve, признанной одной из лучших VR-игр всех времен. Alyx — это полноценная кампания с удивительным набором интерактивных элементов, разбросанных на каждом уровне, а тот факт, что проекты вообще можно сравнивать более чем впечатляет. Любопытно, что модификации Half-Life: Alyx позволили играть в 2D, без стандартного требования VR.

Half-Life 2: Episode One — первая часть продолжения видеоигры Half-Life 2 в жанре шутера от первого лица, разработанная компанией Valve Corporation и выпущенная в 2006 году. Эпизод состоит из 5 разделов, рассчитанных на 4-6 часов игры, а сюжет продолжает историю Half-Life и Half-Life 2, и начинается с момента, на котором завершилась предыдущая игра: игрок в роли Гордона Фримена вместе с Аликс Вэнс должен сбежать из охваченного хаосом Сити 17, пока Цитадель Альянса не уничтожила вместе с собой весь город. Игра доступна на мобильных устройствах, ПК, PS3 и Xbox 360.

Источник: Gamerant