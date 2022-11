Levitation — мод до Half-Life: Alyx — пропонує 4 години додаткового контенту для однокористувацької гри

Levitation вже доступна для завантаження і з моменту запуску зібрала чимало схвальних відгуків.

Запущена у квітні 2020 році Half-Life: Alyx (коли за місяць користувачі Steam додали майже 1 млн гарнітур віртуальної реальності) все ще залишається найкращим досвідом VR-гри, тому не дивно, що багато людей прагнуть її розширення. Поки Valve не оголошує про продовження (що може зайняти певний час), сторонні розробники можуть запропонувати свої варіанти контенту.

Levitation, новий однокористувацький мод для Half-Life Alyx, не лише розширює історію останньої версії Valve, але й заслуговує похвали за свій геймплей.

Half Life Alyx: Levitation is absolutely gorgeous!!!! I adore it so far @FMPONE. Your maps are super amazing! pic.twitter.com/yrcnFNIWR1

— Ritsu (@ritsucaps) November 25, 2022