Levitation — мод до Half-Life: Alyx — пропонує 4 години додаткового контенту для однокористувацької гри

Levitation вже доступна для завантаження і з моменту запуску зібрала чимало схвальних відгуків.

Запущена у квітні 2020 році Half-Life: Alyx (коли за місяць користувачі Steam додали майже 1 млн гарнітур віртуальної реальності) все ще залишається найкращим досвідом VR-гри, тому не дивно, що багато людей прагнуть її розширення. Поки Valve не оголошує про продовження (що може зайняти певний час), сторонні розробники можуть запропонувати свої варіанти контенту.

Levitation, новий однокористувацький мод для Half-Life Alyx, не лише розширює історію останньої версії Valve, але й заслуговує похвали за свій геймплей.

Half Life Alyx: Levitation is absolutely gorgeous!!!! I adore it so far @FMPONE. Your maps are super amazing! pic.twitter.com/yrcnFNIWR1 — Ritsu (@ritsucaps) November 25, 2022

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Безкоштовний мод містить 3-4 години додаткового сюжетного контенту, а також нову озвучку та анімацію. На момент написання статті Levitation мала ідеальний п’ятизірковий рейтинг на основі 698 оцінок. У коментарях відзначають схвально відзначають роботу дизайнер рівнів FMPONE, враховуючи те, що Levitation було анонсовано лише на початку цього року.

Якщо коротко — у моді гравця відправляють у таємничу секцію X City 17 для дослідження будівлі, що левітує, де зникли двоє членів Опору.

Завантажити Levitation можна, підписавшись на мод на його сторінці в Майстерні Steam. Щойно ви встановите першу частину, Steam автоматично завантажить інші чотири під час гри. Важливо — знадобиться копія Half-Life Alyx і сумісна гарнітура віртуальної реальності.

Рік тому було випущено Bioshock-мод для гри Half Life: Alyx. Return to Rapture — це історія з восьми частин, яка пропонує альтернативний погляд на культовий світ Rapture з оригінальної гри BioShock. Фактично тепер гравці отримали змогу запустити Bioshock у віртуальній реальності. Мод також містить ворогів та зброю з Half-Life: Alyx, оригінальний саундтрек від RPM STUDIO warszawa і захопливий сюжет з діалогами від професійного актора озвучування Сімуса Брайнера.

Джерело: Engadget