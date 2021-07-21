Врачи приступают к пересадкам пациентам полностью искусственных сердец CARMAT





Хирурги из больницы Университета Дьюка недавно пересадили полностью искусственное сердце 39-летнему мужчине, у которого внезапно возникла сердечная недостаточность. В отличие от обычных искусственных сердец, искусственное сердце, разработанное французской компанией CARMAT, имитирует человеческое сердце и предоставляет реципиенту большую независимость после операции.

Система искусственного сердца CARMAT состоит из нескольких компонентов. Во время операции в грудную клетку пациента имплантируется сам сердечный протез. Он с помощью кабеля подключен к внешнему блоку и консоли медицинской помощи. Имплантируемый протез состоит из двух желудочковых камер и четырёх биологических клапанов. Таким образом, искусственный аппарат функционирует практически так же, как и человеческое сердце. Выходы искусственного сердца соединяются с аортой, которая является главной артерией тела, а также с лёгочной артерией, по которой кровь направляется к лёгким для насыщения кислородом. Прокачку крови через искусственное сердце обеспечивают микронасосы. Они могут изменять производительность и количество прокачиваемой жидкости в зависимости от потребности пациента, определяемой датчиками и микропроцессорами на самом сердце.

При использовании искусственного сердца CARMAT пациент вынужден носить внешний блок за пределами тела, который размещается в специальной сумке. Этот блок регулирует работу имплантата через актуаторы. Также во внешнем блоке расположены аккумуляторы, которые обеспечиваю около 4 часов автономной работы. Масса внешнего блока – около 4 кг.

В конце 2020 года получила разрешения на продажи своего искусственного сердца. И с недавних пор пациенты уже начали получать такие приборы. Так, в США пациенту-реципиенту, жителю Шаллотта (Северная Каролина), был поставлен диагноз внезапной сердечной недостаточности, и ему пришлось перенести операцию по шунтированию. Однако его состояние быстро ухудшилось, что сделало его непригодным для пересадки сердца. Но так как Центр Дюка был одним из экспериментальных партнёров, где CARMAT проводит испытания своего искусственного сердца, ему имплантировали такое искусственное сердце. Реципиент сейчас стабилен и находится под наблюдением в больнице. Сердце будет подключено к консоли больничной помощи, чтобы можно было контролировать его работу.

Кроме того, в Италии пациент получил имплантат CARMAT – первый коммерческий образец искусственного сердца. Стоимость этой операции составила более 150 тыс. евро. Благодаря этому пациент сможет дождаться своей очереди на пересадку сердца. Сейчас компания ведёт переговоры с другими европейскими странами относительно продажи своих искусственных сердец.

Источник: interestingengineering, businesswire