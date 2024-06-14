«Время приключений» (Adventure Time): Cartoon Network снимает фильм и два сериала

Warner Bros. анонсировала полнометражную ленту «Время приключений» (Adventure Time) на Международном фестивале анимационных фильмов в Аннесе. Фильм создают три ветерана «Времени приключений»: автор оригинального мультсериала Адам Муто, Патрик Макхейл (также соавтор фильма «За садовым забором») и Ребекка Шугар (создатель «Стивен Юниверс»). Зрители увидят, как «Джейк и Финн отправляются в свое самое большое приключение».

Помимо фильма, Cartoon Network Studios также выпустит сериал «Время приключений: побочные квесты», действие которого разворачивается в детстве Финна, когда он мечтает отправиться в эпические квесты и сражаться с монстрами. Сериал будет показывать очень молодых персонажей, любимых фанатами, и будет состоять из отдельных эпизодов, а не больших сюжетных арок. Нейт Кэш, дважды лауреат премии «Эмми», режиссер и аниматор «Времени приключений», присоединится к шоу.

Второй сериал для совсем маленьких — Adventure Time: Heyo BMO. Главную роль в нем играет умная игровая консоль BMO. Адам Муто и художник по раскадровке «Времени приключений» Эшлин Ансти участвуют в проекте, в котором BMO и группа друзей столкнутся с новыми вызовами.

Классический анимационный сериал «Время приключений» завершился еще в 2018 году очень трогательным финалом. С тех пор вышел сериал «Время приключений: Фиона и Кейк» и специальные выпуски «Далекие земли», но этот фильм может стать первым «настоящим» возвращением к ядру «Времени приключений» за много лет.

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Источник: IGN