Disney надо заниматься историями персонажей, а не политическими месседжами — режиссер «Русалочки» и «Аладдина» Джон Маскер

Режиссер Джон Маскер, который снял для Walt Disney анимационные фильмы «Русалочка», «Аладдин», «Геркулес» и другие критикует компанию за то, что она предпочитает политические месседжи историям в своих последних фильмах.

«Я считаю, что им нужно немного исправить курс с точки зрения отведения месседжа на второй план, позади развлечений, убедительной истории и привлекательных персонажей», — сказал Маскер в интервью. «Классические фильмы Disney не начинались с того, что пытались донести какое-то сообщение. Они хотели, чтобы вы были вовлечены в персонажей, историю и мир, и я думаю, что это все еще составляет суть. Вам не нужно исключать повестку дня, но вы должны сначала создать персонажей, которым вы симпатизируете и которые убедительны», — добавил режиссер.

Джон Маскер сотрудничал с коллегой Роном Клементсом над несколькими анимационными фильмами Disney, в том числе «Большой мышиный детектив» (1986), «Русалочка» (1989), «Аладдин» (1992), «Геркулес» (1997), «Планета сокровищ» (2002) и «Моана» (2016). Маскер и Клементс также руководили фильмом «Принцесса и лягушка» 2009 года, который был неоднозначно воспринят из-за изображения первой чернокожей принцессы Диснея.

Также режиссер анимационных фильмов поделился своими мыслями о ремейках Disney:

«Компании всегда спрашивают: «Как нам уменьшить риск?» Им это нравится, правда? Мы просто сделаем это снова и продадим им это в другой форме. Или они думают: «Ну, мы могли бы сделать это лучше».

Он раскритиковал экранизацию «Русалочки» 2023 года:

«Они не воспроизводили историю отца и дочери — это, в некотором роде, было сердцем фильма. И краб — вы можете посмотреть на живых животных в зоопарке, и они более выразительны, чем в «Короле Льве». Это одна из основных вещей Disney — привлекательность. Анимация делает это лучше всего».

Источники: El País, Variety