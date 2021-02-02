ВРУ прийняла за основу новий законопроект про безпілотні повітряні судна, який удосконалить законодавче врегулювання цієї сфери





Сьогодні, 2 лютого 2021 року, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект №3716 «Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації» в частині виокремлення вимог до безпілотних повітряних суден, їх експлуатації та дистанційних пілотів.

«ЗА» прийняття закону проголосували 278 народних депутатів.

«Ми продовжуємо працювати над системою автоматизації подання заявок на політ безпілотних апаратів і встановленням правил з урахуванням всіх необхідних вимог безпеки на цьому ринку. Прийнятий у першому читанні законопроект №3716 якраз удосконалює чинне регулювання у сфері безпілотних повітряних суден і встановлює для експлуатантів БПС і дистанційних пілотів сучасні чіткі вимоги, якими передбачається зменшення регуляторного навантаження з одночасним забезпеченням належного рівня безпеки авіації», — повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Законопроектом №3716 пропонується:

дати чітке сучасне визначення поняттям «безпілотна авіаційна система», «безпілотне повітряне судно», «дистанційний пілот»;

внести зміни до статті 10 з метою забезпечення розробки та забезпечення необхідного рівня безпеки авіації, в тому числі експлуатантами безпілотних повітряних суден;

внести зміни до статті 13 Повітряного кодексу України в частині встановлення необов’язковості отримання сертифіката експлуатанта для безпечного використання БПС;

внести зміни до статті 39 Повітряного кодексу України, що передбачають формування засад для створення спрощеної системи обліку БПС, що не потребують отримання сертифікату типу, та їх експлуатантів;

доповнити статтю 52 Повітряного кодексу України пунктом, що встановлює окремі вимоги до підготовки та компетенції дистанційного пілота;

доповнити перелік видів обов’язкового авіаційного страхування вимогою до експлуатанта безпілотного повітряного судна страхувати відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам (настанням чинності даної норми з 1 січня 2022 року).

В цілому метою законопроекту є удосконалення існуючого регулювання у сфері безпілотних повітряних суден та встановлення для експлуатантів БПС та дистанційних пілотів сучасних, чітких та простих норм, що полегшать регуляторне навантаження з одночасним забезпеченням належного рівня безпеки авіації.

Джерело: Мінінфраструктури