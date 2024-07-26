Второй трейлер «Трансформеры Один» — когда Оптимус Прайм и Мегатрон дружили

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Paramount показала новый трейлер анимационной ленты «Трансформеры Один» режиссера Джоша Кули. Новый фильм рассказывается о первых годах отношений друзей, а затем врагов, Оптимуса Прайма и Мегатрона.

На Comic-Con в Сан-Диего продюсер фильма Лоренцо ди Бонавентура подтвердил, что события фильма официально разворачиваются за 3 млрд лет до кинофильмов и задолго до того, как жители Кибертрона поняли, что могут превращаться в автомобили и другие устройства.

Мегатрон и Оптимус фактически являются подростками, которые тогда дружили. Чтобы понять, как они поссорились, придется посмотреть фильм. Фанаты трансформеров наконец получат настоящую официальную биографию инопланетных роботов, известных с 1980-х годов.

В ленте Крис Хемсворт озвучит Ориона Пакса/Оптимуса Прайма, Брайан Тайри Генри — D-16/Мегатрона, Скарлетт Йоханссон выступит в роли Элиты, Киген-Майкл Ки будет B-127/Бамблби, Лоуренс Фишберн сыграет Альфа Триона, Джон Хэмм — Сентинела Прайма, а Стив Бушеми появится в роли Старскрима. «Трансформеры Один» дебютируют на киноэкранах Украины 19 сентября.

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Источник: Gizmodo

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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