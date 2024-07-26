Новости Кино 26.07.2024 в 12:59 comment views icon

Второй трейлер «Трансформеры Один» — когда Оптимус Прайм и Мегатрон дружили

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Раздел Кино выходит при поддержке?

Paramount показала новый трейлер анимационной ленты «Трансформеры Один» режиссера Джоша Кули. Новый фильм рассказывается о первых годах отношений друзей, а затем врагов, Оптимуса Прайма и Мегатрона.

На Comic-Con в Сан-Диего продюсер фильма Лоренцо ди Бонавентура подтвердил, что события фильма официально разворачиваются за 3 млрд лет до кинофильмов и задолго до того, как жители Кибертрона поняли, что могут превращаться в автомобили и другие устройства.

Другий трейлер «Трансформери: Початок» — коли Оптимус Прайм та Мегатрон товаришували

Мегатрон и Оптимус фактически являются подростками, которые тогда дружили. Чтобы понять, как они поссорились, придется посмотреть фильм. Фанаты трансформеров наконец получат настоящую официальную биографию инопланетных роботов, известных с 1980-х годов.

В ленте Крис Хемсворт озвучит Ориона Пакса/Оптимуса Прайма, Брайан Тайри Генри — D-16/Мегатрона, Скарлетт Йоханссон выступит в роли Элиты, Киген-Майкл Ки будет B-127/Бамблби, Лоуренс Фишберн сыграет Альфа Триона, Джон Хэмм — Сентинела Прайма, а Стив Бушеми появится в роли Старскрима. «Трансформеры Один» дебютируют на киноэкранах Украины 19 сентября.

Курс QA engineer від Mate academy.
Почніть кар'єру у IT з нуля! Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком QA engineer ви отримаєте усі необхідні навички, а ми допоможемо з працевлаштуванням .
Отримати знижку на курс

Анонсированный фильм-кроссовер «Трансформеров» и «Джи Ай Джо» — премьера в 2025 или 2026 году

Источник: Gizmodo

Раздел Кино выходит при поддержке?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить