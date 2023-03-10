VW вынудила полицию купить подписку на Car-Net для поиска угнанной машины с 2-летним ребёнком внутри – теперь сервис будет бесплатным 5 лет

Недавно Volkswagen попала в скандал, демонстрирующий тёмную сторону автомобильных сервисов подписок, которые всё чаще внедряются автопроизводителями. В результате некоторые функции, которые ранее единоразово оплачивались при покупке (например, подогрев сидений), теперь могут предлагаться на условиях постоянной платной подписки.

Начнём с того, что в последние годы Volkswagen предлагает в своих автомобилях сервис Car-Net, который позволяет подключаться к автомобилю при помощи устройств и выполнять различные действия. Сервис предлагает разнообразные функции – от предоставления детальной информации о состояния автомобиля и его местоположения до автоматического вызова специальных служб в случае угона или аварии. В теории всё звучит хорошо, но на практике в кризисной ситуации система проявила себя не лучшим образом.

Недавно в пригороде Чикаго злоумышленник угнал автомобиль Volkswagen Atlas, в салоне которого остался 2-летний ребёнок. Его мать сразу обратилась в полицию, но органы правопорядка не смогли оперативно выявить автомобиль с помощью Car-Net, так как пробный период сервиса истёк. Более того, полиция не смогла убедить представителя Volkswagen повторно активировать Car-Net и помочь отследить местонахождение автомобиля, пока не заплатила $150. В результате угнанный автомобиль и ребёнка удалось обнаружить раньше, чем детективы внесли необходимый платёж.

Эта ситуация продемонстрировала один из рисков, связанных с привязкой важных функций автомобиля к платным сервисам. Чтобы уладить ситуацию, Volkswagen решила сделать бесплатным подключенный к Car-Net сервис экстренной помощи. Предложение будет доступно для большинства автомобилей 2020-2023 модельных годов. Бесплатный доступ к Car-Net будет действовать в течение 5 лет с даты продажи или с 1 июня 2023 года (дата вступления предложения в силу), в зависимости от того, что наступит позже. Сервис начнёт действовать, как только владелец создаст учетную запись myVW и примет соответствующие условия обслуживания.

Модели с двигателем внутреннего сгорания получат доступ к автоматическим уведомлениям в случае столкновения, экстренной помощи, выявлению местонахождения угнанного автомобиля и предупреждениям о краже. Покупатели ID.4 получают доступ к уведомлениям о столкновении и функциям экстренной помощи. Для седана Passat 2020 года функции Car-Net не предусмотрены.

Старший вице-президент VW по работе с клиентами Рэйчел Залусек описывает реакцию на кражу как «сбой процесса». Компания расследует инцидент и примет меры, чтобы «на будущее сделать всё правильно».

Следует отметить, что не все подключенные сервисы экстренной помощи ведут себя таким же образом. Например, система GM OnStar должна «немедленно» связаться с полицией и начать отслеживать местонахождение автомобиля в случае угона. В менее срочных ситуациях OnStar начнет отслеживать угнанный автомобиль, когда проверит заявление владельца в полицию.

Источник: Engadget