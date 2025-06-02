Новости Новости 02.06.2025 в 10:00 comment views icon

Выбираем победителя конкурса «Автор месяца — Весна 2025»

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Назар ЯворськийПроджектмен

Репутація Ультра

Пришло время выбрать лучших авторов среди сообщества IT Community, которые публиковали свои блоги с апреля по май. На этот раз в финале конкурса участвует 11 претендентов на звание победителя. Каждый из них представлен своим лучшей статьей.

Всего в рамках конкурса авторы сообщества написали 55 блога, они собрали более 200 000 пересмотров и 1300 комментариев! Лучшие из них попали на главную ленту ITC.

Шортлист лидеров сформирован на основе автоматической статистики (Доски почета) и выбора Редакции. Итак, уважаемые читатели, теперь пришла ваша очередь сказать свое слово и внести вклад в выбор победителей.

Победитель традиционно будет определяться с помощью трех независимых оценщиков:

  1. Автоматической статистикой на ITC;
  2. Опросом среди сообщества IT Community;
  3. Выбором Редакции.

Пока что турнирная таблица выглядит следующим образом:

Автор Допис Успішність допису
sugata Серіал «Зоряна брама: Всесвіт». Безповоротна подорож в незвідане 19519
guntero ТОП фентезі-серіалів, які затягнуть вас у магічний сві 18020
Rendelman Програмісти, на вихід! Vibe кодінг — новий король розробників 15545
Oleksandr Strilchuk Регрес в розвитку програмістів та інженерів: як вберегти себе від цьог 7193
cyferuper ТОП 9 найатмосферніших ігор всіх часів 6798
Anton Titov В пошуках паяльника мрії: обираємо найкращий 4193
Юрій Пятківський Анти-ПК місяця: ностальгічна збірка 2010 року 2806
Serg NPC Чи потрібна консоль у 2025 році, якщо є повноцінний ПК? 2477
Colins Скальпування Core i3 12100f: краще пізно, ніж ніколи 1771
Oleksandr Tomashevska Unreal Engine: Як розвивався та змінював геймдев найпопулярніший ігровий рушій 1590
msiaventador Аудіофіли проти меломанів: DykbRadio ADUM3165 – USB ізолятор для вашого ЦАПа 1401
Dester DeShawn Генії світового геймдеву, які назавжди змінили правила ігрової індустрії 1351

Голосование будет проводиться до 7 июня. А уже 9 июня мы узнаем пять окончательных победителей, которые будут награждены призами. Среди призов: клавиатурымишки, а также накопители от наших партнеров — компьютерного магазина COMPXбренда HATOR и компанииMSI. Подробнее вот ТУТ.

!!! ГОЛОСОВАНИЕ ЗА «АВТОРА МЕСЯЦА» ДОСТУПНО ВОТ ЗДЕСЬ!!!

 

 


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