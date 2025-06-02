Выбираем победителя конкурса «Автор месяца — Весна 2025»

Пришло время выбрать лучших авторов среди сообщества IT Community, которые публиковали свои блоги с апреля по май. На этот раз в финале конкурса участвует 11 претендентов на звание победителя. Каждый из них представлен своим лучшей статьей.

Всего в рамках конкурса авторы сообщества написали 55 блога, они собрали более 200 000 пересмотров и 1300 комментариев! Лучшие из них попали на главную ленту ITC.

Шортлист лидеров сформирован на основе автоматической статистики (Доски почета) и выбора Редакции. Итак, уважаемые читатели, теперь пришла ваша очередь сказать свое слово и внести вклад в выбор победителей.

Победитель традиционно будет определяться с помощью трех независимых оценщиков:

Автоматической статистикой на ITC; Опросом среди сообщества IT Community; Выбором Редакции.

Пока что турнирная таблица выглядит следующим образом:

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Голосование будет проводиться до 7 июня. А уже 9 июня мы узнаем пять окончательных победителей, которые будут награждены призами. Среди призов: клавиатуры, мишки, а также накопители от наших партнеров — компьютерного магазина COMPX, бренда HATOR и компанииMSI. Подробнее вот ТУТ.

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