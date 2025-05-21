Чи потрібна консоль у 2025 році, якщо є повноцінний ПК?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Давно вже не було старих-добрих суперечок: ПК проти консолей. А для чого ще потрібні дописи, якщо не ділитися своєю «надзвичайно важливою» думкою, яку, звісно, ніхто не просив. Тому я вирішив написати про свій досвід використання ігрових платформ, та порівняти ПК та консолі у контексті геймінгу.

Перший ПК

Для початку розповім про свій досвід у цьому питанні. Перший комп’ютер мені купили десь у 2000 році. Якщо пам’ять мене не підводить, то це був Intel Pentium 100, де 100 означає частоту 100 мегагерців. Так, я настільки «древній», що застав відлуння Windows 95, повноцінно попрацював на Windows 98, а далі були Windows 2000, Millennium, XP і так далі.

Це були часи становлення тих компаній, які для багатьох сьогодні є еталоном у своєму сучасному вигляді, і здається, ніби вони існували завжди. З перших днів володіння цим дивовижним інженерним творінням мене зацікавила технічна сторона: як усе це працює? Але й відеоігри, звісно, не обійшли мене стороною.

Перший геймпад

І ось, на четвертому десятку, щоб уникнути проблем зі здоров’ям і в пошуках нових (або добре забутих старих) емоцій від відеоігор, я нарешті вирішив купити собі геймпад для ПК. Це був Microsoft Xbox Series X/S Wireless. Наголошую ще раз: я не претендую на експертність у консолях. Зате я добре розбираюся в комп’ютерах, і, як користувачу ПК, мені було абсолютно байдуже, що відбувається на ринку приставок.

Проте, купивши геймпад і пройшовши на ньому кілька AAA-проектів, до мене завітала цікава думка: а для чого взагалі у 2025 році потрібна ігрова консоль? Щоб відповісти на це питання, повернемося у 2000 рік, коли мені купили мій перший комп’ютер, а того ж року в Японії стартували продажі PlayStation 2.

У цьому дописі я не збираюсь глибоко занурюватися у світ приставок. Основними конкурентами на цьому полі завжди були Xbox від Microsoft і PlayStation від Sony. Звісно є ще всякі Nintendo та інші пристрої зі своєю аудиторією та казуальними іграми, які живуть своїм життям і з ПК-геймінгом ніяк не перетинаються. Це пристрої з різних всесвітів, а сьогодні ми говоримо виключно про ПК та ті самі «серйозні» консолі, які стоять у вас під телевізором.

Технічна сторона комп’ютерів тих часів

Розпочнемо з технічної складової комп’ютерів початку 2000-х. У 1996 році почалася розробка Windows 2000, яка офіційно вийшла у 2000 році. Перед нею були Windows 98 і Windows 95. Хоча мій комп’ютер з’явився саме у 2000 році, коли вже була Windows 2000, сам ПК був доволі слабким та застарілим. Тоді доводилося зважати на системні вимоги операційної системи. Тому якийсь час я користувався Windows 98.

Ігри в ті часи купували на дисках, а сам ігровий ринок був значно біднішим, ніж зараз. Я пройшов проекти, які вийшли до покупки мого ПК, наприклад, Doom (допис про який і надихнув мене це написати), а з подальшими апгрейдами комп’ютера закрив і сучасні на той час ігри, як-от Unreal Tournament 1999 року.

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Тоді я був безмежно щасливий бути частиною цього руху. До речі, у 2003 році вийшло доповнення Frozen Throne для Warcraft 3, на основі якого Icefrog за допомогою вбудованого редактора створив гру під назвою Dota.

Комп’ютери тоді були далеко не у всіх, і цей пристрій відкривав користувачу світ дивовижних можливостей, як ігрових, так і робочих. У ті роки зароджувалися онлайн-ігри та сесійки. У містах з’являлися LAN-клуби, хтось знаходив себе в Counter-Strike, який також вийшов у 2000 році, хтось у Dota, що з’явилася у 2003 році, сидячи з друзями за пивом у комп’ютерних клубах.

У 2003 році світ побачив Lineage 2, а у 2004 році – World of Warcraft. Ці MMORPG стали першим кроком до глобалізації жанру, і обидва проекти живі й досі, маючи величезну популярність. Усе це було неймовірно круто, але комп’ютери тих часів накладали певні обмеження на своїх власників.

Залізо було, м’яко кажучи, не таким надійним, як сучасне, і могло «померти» без причини. До того ж на цих не найнадійніших машинах стояла Windows, і більшість жартів та мемів про неї народилися саме тоді. Чого вартий лише Internet Explorer! Windows могла «вилетіти» без видимої причини, а для перевстановлення потрібні були хоча б мінімальні знання.

З драйверами тоді також було складніше, ніж зараз, а системні вимоги доводилося враховувати не лише для ОС, а й для ігор. Можна було легко купити гру в якомусь підвальному магазині, не глянувши на вимоги, і вона просто не запускалася на нормальних налаштуваннях. Словом, попри всю крутість ПК того часу, користувачі отримували купу проблем, на вирішення яких потрібен був час і хоча б якісь технічні навички. Хоча, якоюсь мірою багато хто саме й став IT-шником розв’язуючи ці проблеми.

Консолі: простота проти універсальності

У той самий час на ринку існував інший табір – консольщики. На консолях, звісно, не можна було пограти в Counter-Strike, Dota, Lineage 2 чи Warcraft, але у цих хлопців усе було значно простіше. Якщо комп’ютер того часу був передусім робочою машиною і лише потім ігровою, то з консолями все було інакше: купив, поставив під телевізор, вставив диск, натиснув кнопку, взяв геймпад – і без зайвих клопотів поринув у атмосферу сучасної AAA-гри. Жодної тобі Windows, драйверів чи системних вимог – просто натисни кнопку і грай.

Упродовж усього часу, починаючи, мабуть, з появи перших PlayStation та Xbox і з поширенням інтернету, точилися холівари між «консольщиками» та «ПК-панами». Що ж краще – консоль чи ПК? Часом ці суперечки вщухали, а часом знову загострювалися. Я сам вирішив уперше зануритися в такі обговорення, адже мені завжди здавалося, що ці пристрої частіше рухаються паралельно один до одного.

Комп’ютер давав універсальність і онлайн-проекти, і, думаю, ніхто не сперечатиметься, що CS і Dota, недоступні на консолях. Натомість консоль дарувала своєму власнику сервіс у вигляді простоти використання, а студії Sony радували аудиторію ексклюзивами, яких на ПК просто не було. До того ж геймпади тих часів були дещо зручнішими для ігор, ніж клавіатура з мишкою того ж періоду.

Чи потрібні консолі тепер?

Перенесемося в сьогодення, коли я купую собі геймпад для ПК і беру його в руки. Подивімось на ринок ігрової індустрії та пристроїв через 25 років. Якщо на початку 2000-х зібрати ПК і встановити Windows вимагало чималих знань, адже усе було новим, а система могла «вилітати» мало не щотижня, то сьогодні Windows 11 демонструє дивовижну стабільність, живучість і простоту встановлення.

З появою широкосмугового інтернету та відходом від дисків з’явилися ігрові платформи, такі як Steam. А ось PlayStation Store це не найкращий досвід.

Але ж на PlayStation є ексклюзиви, скажете ви. І це було б правдою кілька років тому. Проте на сьогодні Sony перенесла більшість своїх ексклюзивів на ПК. Так, власники комп’ютерів можуть пройти ваші улюблені God of War чи Days Gone на ПК, і зроблять це в 4K з FPS вище 100 на ультра-налаштуваннях із трасуванням променів, а не в режимі продуктивності з 30+ FPS.

Тобто комп’ютер став майже таким же простим у використанні, як консоль, зрівнявши при цьому кількість AAA-проектів.

Що ми маємо в підсумку? На початку історії консолей, зокрема PlayStation, власник отримував простоту використання та ексклюзиви. Обмеження стосувалися хіба що онлайн-проектів. Індустрії консолей і ПК не так сильно перетиналися – це були просто два табори людей, які віддавали перевагу різним пристроям і проводили за ними час по-різному.

Sony підвищує ціни на свої консолі, а більшість ексклюзивів, які мали б продавати ці пристрої, давно доступні на ПК. Замість випуску нових ігор, Sony видає ремастери старих проектів.

ПК-геймінг на сьогодні пропонує безмежні можливості: простота використання, Steam, GamePass, GOG, Epic Games, гра з геймпада на дивані, коли це потрібно, і перемикання на клавіатуру з мишкою за необхідності. Це величезний світ кастомізації – ви самі вирішуєте, як виглядатиме ваш ПК.

За наявності хорошого бюджету про системні вимоги можна взагалі забути. Я вже не пам’ятаю, коли востаннє на них дивився – будь-яка гра налаштовується практично під будь-який сучасний ПК, навіть бюджетний. Звісно, це ультраграфіка з високим FPS, який на консолях просто недоступний.

Останнім цвяхом для консолей залишається ціна. Якби вона була однаковою, то за описаних вище аргументів консолі залишилися б лише спогадами з історії нульових. Ціна на PS5 на момент написання цього тексту становить близько 25 тисяч гривень, і, чесно кажучи, зібрати щось подібне на ПК за ці гроші складно, хоча можливо.

За продуктивністю це буде приблизно на рівні PS5, але візуально – далеко не так привабливо, і користуватися консоллю в такому разі, здається, дійсно приємніше. Але на горизонті з’являється PS5 Pro з ціною близько 35-37 тисяч гривень, а за ці гроші вже можна зібрати кращий ігровий ПК, який значно перевершує PS5 Pro. Якось на ITC була цікава стаття на цю тему: Чи можливо зібрати новий ПК за ціну PS5 в Україні?

Тож питання, яке пронизує весь цей текст і на яке я так і не знайшов відповіді: для чого у 2025 році потрібна ігрова консоль на кшталт PlayStation чи Xbox? Якщо ви знаєте відповідь, напишіть її в коментарях.

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Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.