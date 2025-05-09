Скальпування Core i3 12100f: краще пізно ніж ніколи

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Даний допис не є рекламою чи інструкцією зі скальпування процесорів. Автор просто ділиться своїм досвідом у розв’язанні проблеми перегріву компонента ПК.

Інтелівський Хайп

Десь в січні 2022, я наважився закупити заліза на новий комп’ютер. То мала бути нова платформа, адже погодьтеся, якби у вас в ПК на 1155 сокеті та з DDR3 стирчитала Asus TUF 3060Ti, то це як мінімум виглядало б неестетично. В схожу ціну тоді були Ryzen 5 та новенький Intel Core i3 12100f, і я як не те щоб фанат Intel, але точно не фанат АМД, вибрав Intel.

1155 служив мені довгі 10 років, і материнська плата Asus на чипсеті z77 разом з і5 пішли на продаж, швидко знайшовши нового власника. Я був задоволений продуктивністю нового і3, однак перші тривожні думки щодо нього виникли ще до того як нова система була запущена. Річ в тім, що кріплення процесора на материнській платі Asus Prime H670 plus D4 робило процесору боляче прямо посередині.

Здоровий глузд підказав мені подивитися на форумах чи є з цим проблеми. Як виявилося, так. Ще і які — сокет гнеться і гне разом із собою розсіювач тепла на процесорі, зменшуючи площу контактної зони з кулером. Як вихід, згодом з’явилися спеціальні рамки для кріплення процесора в сокеті, що рівномірно притискали процесор до сокета по всій площі. Я, звичайно, також купив подібний з аліекспресу, однак при встановлені вже було ясно, що тих кілька місяців що процесор встиг пропрацювати були достатніми, щоб трохи його прогнути. Я на те все глянув, і вирішив що працює й годі.

Час йде, ми живемо, і хоча багато чого встигло статися з січня 2022 року, мій Core i3 успішно справлявся з усіма завданнями. Так, я помічав що стоковий кулер досить гучний під навантаженням, але не те щоб дуже критично. Вистачало праці й без того: докторантура, писання дисертації, робота, депресуха і всі ці нескінченні однакові будні, в котрих потрібно ще знайти час для прокрастинації та ескапізму. Кілька разів я міняв термопасту, але змін не було.

Рік тому, точніше минулого літа, коли була доволі гаряча пора у моєму житті, мій процесор теж почав доходити до якихось меж, розганяючи кулер вже від звичайного перегляду веб-сторінок. Оскільки стаціонарний ПК я тоді використовував не так часто, а в основному багато читав на планшеті, то і розбиратися з цими дрібницями не хотілося. Однак, коли вже доходило до якогось серйозного геймінгу, то шум від кулерів (їх там 7) в корпусі міг бути схожим на шум турбіни літака. Втім, останній рік у вимогливі ігри я особливо багато не грав, тому і шум великою проблемою не був.

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Проте, як ви могли здогадатися, проблема точно не збиралася зникати сама собою. Навпаки: настав день, коли вже на робочому столі процесор, при, тому що був навантажений на 5-7%, грівся до 60-70 градусів. Я помітив це давно, і роздумуючи що краще: купити новий процесор на сокет 1700 чи лишити як є, я вирішив лишити як є. Купувати потужніший кулер не було сенсу, я не був впевнений що контактна зона буде оптимальна і це чомусь допоможе.

Смачний французький еклер

Але, стимул розв’язати проблему у мене все-таки з’явився. 30-го квітня я замовив собі gamepass, оскільки одразу дві круті гри: ремастер Oblivion та E Clair Obscure Expedition 33 були доступні на релізі всього за 230 гривень. Встановивши обидві, я зрозумів що Unreal Engine 5 вже доріс до того, щоб я ХОТІВ грати на високих налаштуваннях. При чому «Експедицію 33» я абсолютно на 100% вирішив пройти, навіть попри 40 fps в середньому.

Інша річ котру я також зрозумів, це те що перманентні 100 градусів на процесорі — це швидше за все шлях до швидкої поломки.

До справи

Було очевидно, що проблема крилася під теплорозсіювачем процесора, тому тут варіант був один — скальпінг. На щастя, я зміг дістати до рук потрібний інструмент і досить вчасно, буквально вчора. Виглядає набір приблизно так:

Все досить просто: тяжкий металевий фіксатор з гвинтовим зажимом, ключ для обертання гвинта, силіконові підкладки для захисту контактної площадки процесора. Не забули й про інструмент для очистки від клею. Я вже мав термопасту з пластиковою ложкою для нанесення.

Процессор був обережно вивільнений з сокета та очищений.

Слідуючи інструкціям в інтернеті та на ютуб, я зафіксував процесор. Зазвичай рекомендується трохи підігрівати процесор перед скальпуванням, однак було вже біля одинадцятої вечора і я хотів чимшвидше з цим розібратися.

Обертаючи гвинт я не відчував що кришка різко зірвалася, все відбулося плавно. Після того я повторив процес з протилежного боку процесора. Треба було обережно слідкувати за тим, щоб мініатюрні конденсатори на текстоліті не були сколоті чи пошкоджені.

Після того як кришка достатньо посунулася вбік, і було видно чорний клей, я зняв теплорозсіювач.

Питання було: що тепер з цим робити? Я не мав нічого іншого окрім MX-4, тому після того, як поверхня кришки була очищена від залишків термошмарклів і клею, я просто наніс на поверхню процесора термопасту і накрив його зверху. Після цього, вже біля півночі, я встановив процесор назад в сокет, зібрав ПК і якимось чудом все запрацювало. Та ще і як!

В той час коли раніше процесор захлинався в будь-якій локації й постійно грівся до 100 градусів, зараз це 74-80 в середньому на локації будь-якої складності. При цьому, якщо раніше все що я чув від свого ПК це гул кулерів, то зараз це просто тиша.

Післямова

Отже, такий був мій перший досвід зі скальпуванням процесора. Результат є більш ніж задовільний, -20 Сº! Я не знаю чому це спрацювало, але швидше за все проблемою було абсолютно неадекватне кріплення процесора на сокеті, хоча якщо серед читачів є спеціалісти що дійсно в цьому щось розуміють, буду радий почути вашу думку.

Щодо intel core i3 12100f який перегрівався так довго і при цьому досі працює, то він ще попрацює якийсь час в моєму ПК. Я не женуся за 60 fps в нових іграх таких як Clair Obscure Expedition 33, мені й консольні 30-40 підходять (хоча як консольні, у мене максимальні налаштування при цьому). Тому, хоч і з деяким запізненням, процесор отримав прохолоду. Я ж матиму можливість якісно проводити час в прекрасній Clair Obscure.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.