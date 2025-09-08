Видео двух iPhone 17 Pro Max в новых цветах

Завтра вечером состоится презентация Awe Dropping. И, как всегда перед крупными мероприятиями Apple, появляется все больше утечек о флагманских устройствах компании.

В течение последних месяцев в сеть попадали отдельные элементы iPhone 17 Pro Max — шлейфы, модули камер, крышки аккумуляторов, макеты и тому подобное. Также можно было увидеть ограниченные фото или видео готовых образцов, что свидетельствует об исключительной работе Apple по контролю информации. Также был момент, когда iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max замечали во время тестирования на улицах.

iPhone 17 Pro Max под чат тестирования / @lrxfoА теперь инсайдер опубликовал изображения инженерных образцов топовой модели в двух цветах с видом сзади.

В последние дни перед презентацией Apple внимательно следит за такими утечками, ведь подобные инциденты могут завершиться немедленным увольнением работника, если тот проявит неосторожность. На фото четко видно задний выступ под камеру, характерный именно для моделей Pro, что подтверждает: компания готовит изменения в дизайне и обновление фотомодулей. В то же время ни одно из этих изображений не указывает на переход с титана на алюминий — поэтому придется ждать официального события, чтобы узнать больше об этом возможном шаге.

Iphone 17 pro Max and c.c flex cable pic.twitter.com/4pmCop5OzJ — pipfix (@LusiRoy8) September 5, 2025

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Кроме того, ожидается, что Apple добавит в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max больше эксклюзивных возможностей, а также расширит палитру ярких цветов. Это может стать частью стратегии, чтобы поощрить пользователей к обновлению, ведь ежегодные спокойные оттенки выглядят слишком сдержанно. Инсайдеры намекают, что в последние дни и часы перед презентацией могут появиться и другие фото или видео, поэтому стоит следить за новостями.

Источник: wccftech