Apple представит iPhone 17 во вторник, 9 сентября

Apple официально анонсировала мероприятие Awe dropping — презентацию своих новых устройств. Она начнется 9 сентября, в 20:00 по киевскому времени.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Ожидаются iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Согласно всем источникам, линейка получит смену модельного ряда и редизайн. Из нее исключен iPhone Plus, который заменит новый тонкий iPhone 17 Air. Новинки будут иметь измененный блок камер, немного другой размер дисплеев и улучшенную автономность. Вероятно, их цена возрастет.

Кроме iPhone 17, компания может анонсировать также Apple Watch 11, Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 и, возможно, что-то еще.