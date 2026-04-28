Вы неправильно их заряжаете: новые Apple iPhone не включаются после разрядки и подключения к зарядному устройству

Владельцы новых смартфонов Apple iPhone 17 и iPhone Air сообщают о проблеме, которая выглядит довольно серьезно: смартфоны не включаются после полной разрядки аккумулятора и подключения к зарядке. Жалобы появляются уже несколько месяцев и охватывают сразу несколько моделей, включая iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air





Что происходит с iPhone 17 и iPhone Air

Один из первых случаев описал владелец iPhone 17 Pro Max. Устройство выключилось на 1% заряда и больше не реагировало, даже после подключения к кабелю зарядного устройства. Другие пользователи подтвердили аналогичное поведение, и это касается не только Pro-версий, но и базовых моделей и iPhone Air.

Первые сообщения об этой проблеме появились еще более полугода назад, и с тех пор ситуация до сих пор повторяется. Поведение смартофнов может несколько отличаться, но в целом оно проявляется одинаково — смартфон становится непригодным для использования после полного разряда батареи даже после подключения к источнику питания. Сейчас владельцы iPhone 17 и iPhone Air описывают такие базовые сценарии поведения своих устройств:

у части пользователей устройство «оживает» через 10-15 минут зарядки;

другие ждут несколько часов;

в более сложных случаях смартфон вообще не реагирует на проводную зарядку.

Обходной путь

Интересно, что часть пользователей нашла временное решение. Вместо кабеля они используют беспроводную зарядку MagSafe. В большинстве случаев это помогает «оживить» устройство, хотя быстрым этот процесс не назовешь — иногда приходится ждать несколько часов.





Некоторые владельцы обращались в Apple Store, и даже там сотрудники использовали беспроводную зарядку, чтобы запустить смартфон.

Но даже беспроводная зарядка в некоторых случаях не помогает.

«У меня iPhone 17 Pro Max со дня выпуска, и сегодня впервые он разрядился до 1% и выключился. После этого он просто не включался снова, даже после часа подключения к розетке. Беспроводная зарядка также не работала; он даже не отображает логотип «разряженная батарея». Я попытался принудительно перезагрузить его с помощью кнопок громкости и кнопки питания, но все равно ничего. Какие-нибудь советы?» — пожаловался один из пострадавших в Reddit.

Пока нет официального объяснения этой проблемы с поведением смартфонов Apple. Среди возможных причин пользователи называют программный сбой, некорректную калибровку батареи или другие внутренние проблемы.

Тем, кто столкнулись с такой ситуацией, можно посоветовать оставить смартфон на беспроводной зарядке на некоторое время (если она есть в наличии). Это не гарантирует мгновенного результата, но часто помогает.

Проблема с включением после полной разрядки в iPhone 17 и смежных моделях выглядит системной, хотя ее причина до сих пор неизвестна. Пока нет официального решения, беспроводная зарядка остается самым надежным способом вернуть смартфон к жизни.

Источник: notebookcheck