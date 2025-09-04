Видео свеженького Apple iPhone 17 Pro Max, прямо с конвейера

Ранее на фото и видео появлялись только муляжи Apple iPhone 17, а единственный настоящий Pro в утечке трудно рассмотреть. Теперь iPhone 17 Pro Max можно увидеть поближе.

Известный информатор Ice Universe выложил в китайскую социальную сеть Weibo коротенькое видео с коробками для iPhone 17 Pro Max и черным и белым аппаратом рядом с ними на столе. белый можно рассмотреть у кого-то в руках. На его экран, вероятно, наклеена белая пленка. Актер утечки говорит о вероятном «механизме массового производства iPhone17 Pro Max».

Под большим вытянутым островом камеры можно увидеть еще большую выделенную область, вероятно, из стекла, которая, похоже, выступает над поверхностью. Если так, грязь и бактерии обрадуются новым домам. Несмотря на догадку Ice Universe, трудно подтвердить визуально, что это не муляж. Можно сказать, что внешность iPhone 17 известна очень давно, и каких-то сюрпризов почти наверняка не произойдет.

Напомним Apple проведет мероприятие 9 сентября, во время которого официально представит iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max и, возможно, что-то еще. По опросу, почти 70% пользователей из США планируют обновиться к iPhone 17, поэтому такой дизайн им нравится.

Источник: GSMArena