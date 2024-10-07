Новости Софт 07.10.2024 в 16:56 comment views icon

Выросли цены на изготовление паспортов и других документов в ГП «Документ»: сколько это теперь стоит?

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Выросли цены на изготовление паспортов и других документов в ГП «Документ»: сколько это теперь стоит?

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С 7 октября 2024 года повышается цена изготовления идентификационных документов в подразделениях ГП «Документ» в Украине. Предприятие сообщило об изменениях стоимости пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера.

Так, отныне оформление паспортных документов гражданам Украины в рамках пакета сервисных услуг «Стандарт» будет стоить украинцу 650 грн вместо предыдущих 540 грн. Таким образом, стоимость изготовления паспорта выросла на 20,4%.

В общем, с 7 октября тариф на пакет сервисных услуг «Стандарт» составит:

  • Оформление гражданам Украины паспортных документов — 650 грн;
  • Оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера — 1250 грн;
  • Обмен водительского удостоверения — 950 грн;
  • Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн;
  • Проставление апостиля — 650 грн.

Напомним, в начале 2024 года уже выросла стоимость изготовления ряда главных документов, включая ID паспорт.

Источник: Паспортный сервис

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