Вышла стабильная версия Debian 11 с поддержкой 9 архитектур и файловой системы exFAT

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Организация Debian Project выпустила первую стабильную версию дистрибутива операционной системы Linux Debian 11 (кодовое название bullseye). Предполагается, что новая версия будет поддерживаться до 2026 года.

Создатели всегда преподносили Debian как «универсальную операционную систему», и, чтобы оставаться верным этой концепции, версия Debian 11 выпускается для девяти архитектур. Ниже приведены поддерживаемые архитектуры со ссылками на соответствующие изменения в Debian 11:

В этой версии содержится 59551 пакет. Среди них 11294 новых пакета и 42821 обновлённый пакет. При этом лишь 5434 пакета остались неизменными, а 9519 «устаревших» пакетов были удалены.

Что касается совместимых окружений рабочего стола, Debian 11 поддерживает:

GNOME 3.38

KDE Plasma 5.20

LXDE 11

LXQt 0.16

MATE 1.24

Xfce 4.16

В версии Debian 11 есть несколько важных нововведений. Например, ядро ​​ОС теперь поддерживает файловую систему exFAT (Extensible File Allocation Table). Ресурсы для управления файловой системой exFAT доступны в пакете exfatprogs. В Debian 11 также реализован протокол IPP-over-USB через новый пакет под названием «ipp-usb», который позволяет печатать на USB-принтерах без драйверов. Подробное описание всех новшеств доступно по следующему адресу.

Источник: neowin