Новости Софт 22.04.2026

NVIDIA выпустила SDK DLSS 4.5: что нового следует ожидать в играх?

Олександр Федоткін

NVIDIA випустила SDK DLSS 4.5: що нового слід чекати в іграх?

NVIDIA выпустила SDK DLSS 4.5, который предоставляет разработчикам возможность использования новейших технологий, включая Dinamic МFG и другие.


Релиз NVIDIA SDK DLSS 4.5 Streamline позволяет разработчикам интегрировать в игры все возможности DLSS 4.5 благодаря моделям ИИ второго поколения. Это улучшенное масштабирование, генерация кадров, рейтрейсинг и поддержка Dynamic МFG.

В прошлом месяце NVIDIA выпустила DLSS 4.5 с Multi Frame Generation до 6X и Dynamic МFG, который позволяет настраивать генерацию кадров под частоту обновления монитора для максимально комфортной игры. Последние обновления также представили улучшенные модели масштабирования, генерации кадров и рейтрейсинга, а разработчики получили возможность оперативно интегрировать эти функции в собственные игры.

«SDK DLSS 4.5 с динамической многокадровой генерацией теперь доступен разработчикам, обеспечивая прямой доступ к последним обновлениям Super Resolution и Frame Generation. Созданный на основе Streamline, SDK предлагает согласованный путь интеграции со всеми функциями DLSS, что позволяет разработчикам выборочно использовать такие возможности, как реконструкция лучей или динамическая многокадровая генерация», — отмечают в NVIDIA.

  • NVIDIA также добавила поддержку новых функций DLSS 4.5 в ряд игр, среди которых PRAGMATA от CAPCOM.
  • «83» от Blue DotGames, которая выходит в ранний доступ 23 апреля. Изначально игра имела поддержку DLSS 4 MFG и DLSS 4 Super Resolution. Однако владельцы видеокарт серии GeForce RTX 50 могут обновиться до DLSS 4.5 Super Resolution и DLSS 4.5 Dynamic MFG 6X Mode
  • NTE (Neverness to Everness) от Hotta Studio 23 апреля появится в официальном доступе в Китае. 29 апреля игра станет доступной по всему миру. DLSS Super Resolution ускорит частоту кадров для всех владельцев GeForce RTX. DLSS Ray Reconstruction повысит качество рейтрейсинга. DLSS МFG повысит производительность для владельцев видеокарт GeForce RTX 50 Series
  • Atomic Heart от Mundfish Studio и дополнение Blood on Crystal также получат поддержку функций DLSS 4.5
  • Sudden Strike 5 от Kite Games и Kalypso Media, релиз которого должен состояться 23 апреля
  • Marvel Rivals от NetEase Games и Marvel Games. DLSS MFG и DLSS Super Resolution увеличивает частоту кадров в 5 раз. NVIDIA Reflex позволяет снизить задержку до 55%

NVIDIA также добавляет пакет RTX Remix в систему Advanced Particle VFX, анонсированной на GDC 2026. Эта система позволяет разработчикам и моддерам использовать полностью трассированную систему частиц вместо устаревшей системы в игре. Частицы Remix поддерживают динамическую анимацию, что позволяет создавать большое количество эффектов. Физическая симуляция была улучшена сложными гравитационными эффектами. Частицы могут притягиваться или отталкиваться магнитным полем в соответствующем месте, а также переноситься в воздухе. 


Моддеры также могут экспериментировать с рандомизированными элементами, что позволяет создавать разнообразные эффекты.

Ранее мы писали, что NVIDIA похвасталась ускорением технологии рейтрейсинга ReSTIR в 3 раза. NVIDIA показала рейтрейсинг и RTX Mega Geometry в ранней демоверсии Ведьмак 4.

Neural Texture Compression от NVIDIA сокращает VRAM с 6,5 ГБ до 970 МБ без потерь качества

Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove
Источник: Wccftech

Micron представила собственную GDDR7 3 ГБ со скоростью 36 Гбит/с
Бей посуду, я плачу: расходы NVIDIA на гарантийное обслуживание видеокарт в 2025 году выросли на 1000%
Приложения для мониторинга ПК CPU-Z и HWMonitor взломали и заразили вирусами
NVIDIA запускает эру роботакси: BYD, Geely, Nissan и Uber уже подключились
В приложении Uklon запустили продажу билетов на автобусы
Первый в мире тактический ноутбук на NVIDIA RTX 5000 Ada: 682 TOPS для ИИ и полная автономность без интернета
AMD раскрыла подробности будущей FSR Diamond
AMD выпустила обновление SDK 2.2 с поддержкой FSR 4.1
Обновление GeForce NOW: NVIDIA прекращает бесплатный доступ к Cyberpunk 2077 и не только
Microsoft предложила решение проблемы с BitLocker после последнего обновления Windows 11
Украинский сервис Rail-X с оповещениями о закрытых ЖД-переездах перезапустился: в формате community-driven
Обновление Linux 7.1: новый драйвер NTFS упрощает работу с файлами Windows
Google Photos теперь запускается на телевизорах Samsung: вот что он умеет
Ноутбуки Dell и Lenovo первыми получат чипы Nvidia N1/N1X: в первой половине 2026 года
В Украине заработало приложение Nintendo Today
Впервые за десятилетие у ARM появился конкурент, оцененный почти в $4 млрд: за ним стоит NVIDIA
Microsoft хочет исправить одну из самых раздражающих проблем Windows 11
Valve выпустила бета SteamOS 3.8 с поддержкой Steam Machine
NVIDIA показала рейтрейсинг и RTX Mega Geometry в ранней демоверсии Ведьмак 4
Google Wallet получил масштабный редизайн
DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation: чего стоят дополнительные кадры
