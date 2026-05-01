Новости Софт 01.05.2026

Если вы — Цезарь: YouTube наконец-то сделал эту функцию бесплатной для всех

Шадрін Андрій

Якщо ви — Цезар: YouTube нарешті зробив цю функцію безкоштовною для всіх

На протяжении многих лет YouTube внедрял немало замечательных функций. Режим «картинка в картинке» (picture-in-picture) вполне может занять первые позиции в этом списке.


Ранее этот режим был эксклюзивной функцией для владельцев Premium-подписки YouTube, однако Google постепенно начал внедрять ее как часть стандартного опыта для пользователей Android и iOS в США. Те, кто живет в других регионах, терпеливо ждали своей очереди — и похоже, этот день наконец настал.

Бесплатно — и не поспоришь

Еще в феврале появилась информация, что эта функция может стать глобальной, и теперь она, похоже, разворачивается для пользователей по всему миру. По информации 9to5Google, режим «картинка в картинке» (PiP) на YouTube теперь доступен бесплатно всем пользователям — Premium-подписка для этого больше не нужна.

Изображение: Android Police

Однако есть одно ограничение: функция работает только для «длительного немузыкального контента». Если вы никогда не пользовались PiP, активировать его просто. Зайдите в расширенные настройки приложения YouTube и убедитесь, что PiP включен. После этого просто начните смотреть видео, как обычно.

«YouTube прекрасно понимает: чтобы удержать пользователей и не толкать их к блокировщикам рекламы или обходным путям, бесплатный опыт должен стать менее ограниченным», — пишут Digital Trends.

Когда вы сворачиваете приложение, видео продолжает воспроизводиться в небольшом окне на экране. Размер этого окна можно настраивать, а если оно больше не нужно — просто закрыть. Это отличный способ для многозадачности: вы можете следить за любимым контентом на YouTube, одновременно отвечая на сообщения, письма и многое другое.


PiP давно является стандартной функцией на конкурентных стриминговых платформах — Netflix, Disney+ и Apple TV предлагают плавающий плеер как базовую возможность, поэтому отсутствие этой функции для большинства бесплатных пользователей YouTube ставило платформу в невыгодное положение. Что касается сроков — полное глобальное развертывание будет происходить постепенно в течение ближайших месяцев.

«Если функция не появилась сразу — попробуйте обновить приложение YouTube. На iPhone также понадобится iOS 15 или более новая версия. Развертывание происходит поэтапно, поэтому до некоторых пользователей функция может дойти не сразу», — добавляют Digital Trends.

Многие люди пользуются этой функцией уже достаточно давно и считают ее очень удобной. Если вы, как Юлий Цезарь, занимаетесь несколькими делами одновременно — это отличная возможность смотреть видео в фоне и параллельно делать что-то другое. Итак, если вы давно хотели попробовать эту функцию — она будет доступна в приложении YouTube на Android и iOS.

Источник: Android Police

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
