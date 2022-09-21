Вышло первое крупное обновление Windows 11 (22H2) с улучшениями для продуктивности, игр и пользователей с нарушениями зрения

Корпорация Microsoft приступила к распространению первого крупного обновления ОС Windows 11, известного как Windows 11 2022 Update. Эта версия включает несколько новых функций и улучшений.

Так, большое внимание уделено продуктивности работы. Повысить продуктивность призваны новые функции, такие как панель привязки, которая появляется в верхней части экрана при перемещении окна, что упрощает запуск макетов привязки для пользователей мыши. В меню «Пуск» теперь есть папки и настраиваемая закреплённая область.

В панели задач появились свои новшества. Всплывающие элементы, такие как Центр уведомлений, теперь имеют кнопку «Не беспокоить» и быстрый доступ к режиму таймера фокусировки. Также можно просматривать устройства Bluetooth и управлять ими прямо из Центра управления Windows 11.

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В ближайшие несколько недель Microsoft планирует расширить поддержку Windows Subsystem for Android до версии 31. В Microsoft Store добавлены возможность поиска приложений для Android, возможность восстановления приложений одним щелчком мыши, просмотр скриншотов в результатах поиска.

Windows 11 2022 Update предлагает функции Live Captions и Voice Access. Live Captions позволяет включать субтитры для любого видео- или аудиоконтента, даже если такой контент не имеет субтитров. Voice Access позволяет полностью управлять компьютером с помощью голоса, без использования клавиатуры или мыши.

Также Windows 11 2022 Update предлагает ряд игровых новшеств. Новая панель Controller (вызывается нажатием кнопки Xbox на геймпаде) обеспечивает быстрый доступ к недавно сыгранным играм и программам для запуска игр.

Запускаемые в окнах игры с DirectX 10 и 11 будут иметь «значительно улучшенную задержку отображения». Также они получат улучшенный Auto HDR и VRR (до обновления эти функции работали только в полноэкранном режиме.

Windows 11 2022 Update включает новое приложение HDR Calibration, которое позволяет пользователям повысить точность цветопередачи и согласованность контента на HDR дисплеях. Вместе с тем улучшена поддержка существующих функций AutoHDR, DirectX 12 Ultimate и DirectStorage.

Дополнительно Microsoft меняет подход к частоте выпуска обновлений функций Windows 11. Помимо ежегодного осеннего обновления функций компания намерена выпускать небольшие промежуточные обновления. Так, уже в следующем месяце планируется выпустить обновление с такими функциями, как вкладки в проводнике и новое меню предлагаемых действий.

Пользователи Windows 11 уже могут установить Windows 11 2022 Update через Центр обновления Windows. Хотя Microsoft предупреждает, что развертывание версии 22H2 осуществляется взвешенно и поэтапно, так что некоторым пользователям придётся подождать дольше других.

Пользователи Windows 10 также могут перейти непосредственно на версию 22H2 через Центр обновления Windows. Системные требования для этой версии не изменились. Так что предложение установить Windows 11 2022 Update получат лишь те пользователи, чьи системы готовы к Windows 11.

Источник: windowscentral 1, 2