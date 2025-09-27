Новости Устройства 27.09.2025 comment views icon

Вышли смарт-часы Realme Watch 5 за €70: 108 спортрежимов, GPS, NFC и 14 дней автономности

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Вийшов смартгодинник Realme Watch 5 за €70: 108 спортрежимів, GPS, NFC та та 14 днів автономності

Realme расширила линейку своих умных часов и подготовила к выпуску новую модель Realme Watch 5. В начале месяца она появилась в утечках, а теперь доступна на официальном сайте компании с полным перечнем характеристик.

Часы получили 1,97-дюймовый AMOLED-дисплей прямоугольной формы с разрешением 390×450 пикселей (плотность пикселей 302 ppi). Панель обеспечивает частоту обновления 60 Гц и максимальную яркость 600 нит. Это должно сделать комфортным использование часов даже под прямым солнечным светом.

Realme Watch 5 поддерживает 108 спортивных режимов, имеет датчик сердечного ритма, а также может осуществлять мониторинг уровня кислорода в крови (SpO₂). Смартчасы имеют встроенный модуль навигации GPS и GNSS, поддерживают функцию бесконтактных платежей через NFC. Корпус обеспечивает степень защиты по стандарту IP68, что означает защищенность от пыли и кратковременного погружения в воду. Но плавать с ним не стоит.

Новинка получила аккумулятор емкостью 460 мА-ч, которого хватает на 14 дней автономной работы без подзарядки. Устройство работает на собственном программном обеспечении Realme, а не на Google Wear OS, которое обычно требует большей энергии. Производитель предлагает к часам более 300 циферблатов на выбор.

Новые смарт-часы Realme Watch 5 уже доступны для предварительного заказа в Европе по цене €69,99. Они предлагаются в цветах Black и Titanium. Самая быстрая дата доставки указана как 3 ноября.

Источник: gsmarena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новые утечки Google Pixel Watch 4: смарт-часы за $349 получат ИИ Gemini, ЭКГ и лучшую автономность
Встречайте, Apple Watch Ultra 3: спутниковая связь, увеличенный экран и до 42 часов автономной работы за $799
Realme 15T представляет 6,6" AMOLED, Dimensity 6400 и 7000 мА-ч за $215
Realme показала смартфоны с батареей 15 000 мАч и с тремя системами охлаждения
Много новых изображений Google Pixel 10, Watch 4 и Buds 2a — не только серые
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Watch8 уже в Украине: смартфоны стоят от 42 тыс. грн, часы стартуют с 15 тыс.
Когда телефон умоляет о помощи: Oppo показала Find X9 с выразительным блоком камер
Новые пошлины Трампа для электроники: один импортированный чип за один "домашний", иначе тариф 100%
Рецензия на фильм "Одна битва за другой" / One Battle After Another
В Украине запустили первый промышленный накопитель энергии собственной разработки мощностью 10 МВт
Американская экономика на игле пузыря ИИ — отчет Deutsche Bank
Рецензия на фильм "Отбросы" / Riff Raff
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить