Вышли смарт-часы Realme Watch 5 за €70: 108 спортрежимов, GPS, NFC и 14 дней автономности

Realme расширила линейку своих умных часов и подготовила к выпуску новую модель Realme Watch 5. В начале месяца она появилась в утечках, а теперь доступна на официальном сайте компании с полным перечнем характеристик.

Часы получили 1,97-дюймовый AMOLED-дисплей прямоугольной формы с разрешением 390×450 пикселей (плотность пикселей 302 ppi). Панель обеспечивает частоту обновления 60 Гц и максимальную яркость 600 нит. Это должно сделать комфортным использование часов даже под прямым солнечным светом.

Realme Watch 5 поддерживает 108 спортивных режимов, имеет датчик сердечного ритма, а также может осуществлять мониторинг уровня кислорода в крови (SpO₂). Смартчасы имеют встроенный модуль навигации GPS и GNSS, поддерживают функцию бесконтактных платежей через NFC. Корпус обеспечивает степень защиты по стандарту IP68, что означает защищенность от пыли и кратковременного погружения в воду. Но плавать с ним не стоит.

Новинка получила аккумулятор емкостью 460 мА-ч, которого хватает на 14 дней автономной работы без подзарядки. Устройство работает на собственном программном обеспечении Realme, а не на Google Wear OS, которое обычно требует большей энергии. Производитель предлагает к часам более 300 циферблатов на выбор.

Новые смарт-часы Realme Watch 5 уже доступны для предварительного заказа в Европе по цене €69,99. Они предлагаются в цветах Black и Titanium. Самая быстрая дата доставки указана как 3 ноября.

Источник: gsmarena