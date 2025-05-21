Новости Софт 21.05.2025 в 08:20 comment views icon

Google показала Wear OS 6: новый дизайн, лучшая автономность и функции для разработчиков

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Google показала Wear OS 6: новый дизайн, лучшая автономность и функции для разработчиков

На нынешней конференции Google I/O 2025 компания открыла для разработчиков предварительную версию Wear OS 6. Это не просто еще одно обновление — оно приносит с собой новый визуальный язык, улучшенную энергоэффективность и изменения, упрощающие жизнь как пользователям, так и разработчикам.

Что нового в Wear OS 6

Wear OS 6 создана на базе Android 16. Самое главное обновление — это полный редизайн интерфейса, основанный на философии Material 3 Expressive. Это обновление приносит новую анимацию, более плавные переходы и прокрутку, а также изменение цветовой темы в соответствии с выбранным циферблатом. Весь интерфейс адаптируется к стилю, который пользователь выбирает на своих часах.

Google показала Wear OS 6: новий дизайн, краща автономність та функції для розробників

Еще одно заметное обновление — это новая компоновка плиток: теперь вместо стандартного просмотра можно использовать три более эффективные слот-плитки. Кроме того, кнопки стали больше и удобнее для нажатия, а элементы интерфейса лучше адаптированы к круглым дисплеям. Также улучшен режим Always-On Display — переход к нему выглядит мягко и органично.

Google показала Wear OS 6: новий дизайн, краща автономність та функції для розробників

Google также поработала над автономностью. По словам компании, обновление с Wear OS 5 на Wear OS 6 позволит сэкономить до 10% заряда батареи. Кроме того, в новую версию интегрированы улучшения из Wear OS 5.1 — среди них поддержка Credential Manager и более богатые элементы управления медиа.

Google показала Wear OS 6: новий дизайн, краща автономність та функції для розробників

Google уже открыла Wear OS 6 Developer Preview, чтобы разработчики могли протестировать, как будут выглядеть и работать их приложения и плитки в новой системе. Для этого доступна эмуляторная версия Wear OS 6 в Android Studio.

Кроме этого, Google предлагает обновленные рекомендации по дизайну, наборы дизайна для Figma, а также новые версии библиотек Wear Compose Material 3 и ProtoLayout Material 3. Они помогают интегрировать новую систему динамического оформления и автоматически выравнивать интерфейс под системный шрифт.

Wear OS 6 выглядит как существенный шаг вперед для экосистемы умных часов Google. Новый визуальный язык, лучшая оптимизация под экраны часов, улучшения в автономности и поддержка инструментов для разработчиков — все это намекает, что Google серьезно настроена оживить свою платформу для носимых устройств. Итак, осенью нас ждет интересное обновление.

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Источник: androidauthority

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