Эпатажное выступление Финляндии на Евровидении-2024 запомнилось не только яркими костюмами участников (у одного его почти не было), но и зажигательными движениями, которые несколько напомнили нам о танцах Стива Балмера и Билла Гейтса во время фактического запуска Windows 95.

Windows95man — это образ, созданный финским художником и диджеем Теему Кейстери. Персонаж носит футболку Windows95 (правда, на финальном выступлении логотип заблюрили) и очень короткие джинсовые шорты с отрезами (их, судя по выступлению, не всегда). Обычно Кейстери выступает в дуэте с Clippy — знаменитой скрепкой-ассистентом из ОС Windows. Однако в этот раз артист для шоу выбрал муляж гигантского яйца и искры, летевшие из его шорт.

Выступление Windows95man на гранд-финале «Евровидения»

А вот как радовались запуску той самой Windows 95 Стив Балмер и Билл Гейтс 30 лет назад — возможно, движения не такие зажигательные, как у финнов, но только посмотрите, как старается Гейтс:

Финляндия прошла в финал с песней «No Rules», однако по результатам голосования зрителей и жюри заняла лишь 19 место. Украина в этом году вошла в тройку лидеров главного европейского песенного конкурса — выступление дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria оценили в 453 балла. Первое и второе место — у Швейцарии и Хорватии соответственно.