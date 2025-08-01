Новости Устройства 01.08.2025 comment views icon

Взрыв Redmi Note 13 Pro: Xiaomi отказала в гарантийной заявке

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Взрыв Redmi Note 13 Pro: Xiaomi отказала в гарантийной заявке

Пользователь Reddit из Индии, который пишет под ником Sri Varshan, обратился к сообществу за помощью. Он рассказал историю о взрыве смартфона Redmi Note 13 Pro 5G, принадлежавшего его другу. А компания Xiaomi отказалась признавать свою ответственность за этот инцидент.

По словам Sri, смартфон взорвался во время обычного использования, без подключения к зарядному устройству или перегрева. Точные обстоятельства, какие именно приложения были открыты, он не указал, но подчеркнул, что ничего необычного не происходило.

Вибух Redmi Note 13 Pro: Xiaomi відмовила в гарантійній заявці
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Друг пользователя заметил, что из устройства идет дым, и в панике бросил его на пол. Смартфон почти сразу взорвался.

«К счастью, серьезных травм нет, но есть следы ожогов, а телефон полностью разрушен», ─ сообщил автор публикации.

Владелец сразу обратился в сервисный центр Xiaomi с гарантийной заявкой, но получил отказ. Компания объяснила это «механическим повреждением», хотя сам пользователь настаивает, что не делал с телефоном ничего, что могло бы вызвать такую проблему.

«Мы годами доверяем этому бренду, и вот как они относятся к клиентам? Если кто-то сталкивался с подобными проблемами или знает, как мы можем это исправить (юридические вопросы, социальные сети, суд по защите прав потребителей), пожалуйста, сообщите мне. Мы не оставим это без внимания», — написал Sri Varshan.

Другие пользователи Reddit посоветовали обнародовать историю в соцсетях и тегнуть официальные аккаунты Xiaomi, чтобы вызвать публичный резонанс. Сообщество считает, что огласка и достаточное общественное давление заставит компанию компенсировать убытки. Sri согласился это сделать и добавил, что также напишет официальное письмо в компанию.

Вибух Redmi Note 13 Pro: Xiaomi відмовила в гарантійній заявці
Redmi Note 13 Pro взорвался во время обычного использования — Xiaomi обвиняет владельца

Sri поделился несколькими фотографиями разрушенного устройства. На снимках видно, что значительная часть корпуса расплавлена, особенно в районе аккумулятора. Верхняя часть телефона повреждена меньше. На одном из фото видно обгоревшую резинку, которая была обернута вокруг верхней части корпуса, — это может свидетельствовать о внешнем воздействии на устройство до момента взрыва, но окончательных выводов пока нет.

Это не первый такой случай с возгоранием смартфона Xiaomi. Еще в 2021 году сообщалось о по меньшей мере 5 взрывах таких устройств, в частности моделей Poco X3, Poco C3, Redmi 8, Redmi Note 9 Pro и Poco M3. И хотя каждая подобная история имеет свои нюансы, сходство сценариев вызывает тревогу.

Источник: notebookcheck, reddit

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