Новости Игры 22.04.2024 в 18:26 comment views icon

Warhorse убрала русский язык из Kingdom Come: Deliverance II — и раскрыла подробности геймплея

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Андрей Русанов

Автор сайта

Warhorse убрала русский язык из Kingdom Come: Deliverance II — и раскрыла подробности геймплея

В интервью чешскому ресурсу Indian ведущий дизайнер игры Kingdom Come: Deliverance II от Warhorse Прокоп Джирса поделился подробностями геймплея. Небольшую часть данных можно считать спойлером к событиям игры.

В общем, вторая Kingdom Come: Deliverance должна стать более отшлифованной версией того, что хорошо работало в первой игре, однако без сюрпризов не обошлось. Боевая система описывается как меньшее препятствие для новичков, однако игра не стала казуальной. «Это не проще, а просто доступнее». В бою есть только 4 направления атаки вместо 5. Но мастерские удары, идеальные блоки и комбо были расширены, и чтобы научиться сражаться, придется приложить значительные усилия.

Начального экрана создания персонажа нет, как и в первой игре. Нет необходимости изучать онлайн-руководства, чтобы создать жизнеспособного персонажа — можно просто идти по игре. Но для наилучшего развития и прохождения надо будет очень поработать.

Репутация стала более сложной. Есть новые наказания, включая клеймение. Клеймо влияет на статистику, пока рана не заживет. К концу игры NPC распознают клеймо, которое может как негативно, так и положительно повлиять на то, как они к вам относятся.

Игра сочетает свободу игрового процесса в открытом мире с кинематографическим, относительно линейным повествованием, похожим на KCD1. Это не захватывающий абсолютно свободный симулятор, как Kenshi.

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Огнестрельное оружие может пугать людей, поскольку это новое изобретение. Это зависит от их храбрости, ранений, брони и т. Д. Огнестрельное оружие также играет важную роль в некоторых квестах, особенно в побочном квесте, посвященном ему.

В игре не будет мусорных квестов и абсурдных моментов, таких как лагеря бандитов в нескольких минутах от таверны. Мир достаточно большой и не будет аномально перенасыщенным.

Спасительный шнапс все еще актуален. Игра продолжает придерживаться принципа жить с последствиями собственных действий. Но есть больше автосбережений, шнапс легче заварить — это не так дорого, но он все равно должен заставить игрока подумать, прежде чем сделать что-то глупое.

В Kingdom Come: Deliverance II нет детей. Дети — это слишком много лишней работы, а также они создают проблемы с возрастным рейтингом.

Warhorse использовала для создания игры очень модифицированную версию CryEngine. Движок позволяет создать активный открытый мир с фауной и флорой. Город Куттенберг намного больше Сасау.

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В ответ на вопрос о Baldur’s Gate 3 разработчик выразил свою любовь и уважение к Larian, но сказал, что их стиль игр сильно отличается от того, что делает Warhorse. Обе компании создают сложные игры для опытных геймеров, но есть значительные различия.

Kingdom Come: Deliverance II

Также пользователи заметили, что Warhorse убрала русский язык из список локализаций в Steam. Это уже вызвало бурную реакцию на российских профильных ресурсах. Однако украинского пока тоже нет, что для многих усложнит прохождение.

В пятницу 19 апреля, после анонса второй игры, количество игроков первой выросло в несколько раз: с 3000-4000 до более 23 000. В первую неделю базовую Kingdom Come: Deliverance можно приобрести всего за ₴159, а Royal Edition с четырьмя сюжетными дополнениями — за ₴213.

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