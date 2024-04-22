Warhorse убрала русский язык из Kingdom Come: Deliverance II — и раскрыла подробности геймплея

В интервью чешскому ресурсу Indian ведущий дизайнер игры Kingdom Come: Deliverance II от Warhorse Прокоп Джирса поделился подробностями геймплея. Небольшую часть данных можно считать спойлером к событиям игры.

В общем, вторая Kingdom Come: Deliverance должна стать более отшлифованной версией того, что хорошо работало в первой игре, однако без сюрпризов не обошлось. Боевая система описывается как меньшее препятствие для новичков, однако игра не стала казуальной. «Это не проще, а просто доступнее». В бою есть только 4 направления атаки вместо 5. Но мастерские удары, идеальные блоки и комбо были расширены, и чтобы научиться сражаться, придется приложить значительные усилия.

Начального экрана создания персонажа нет, как и в первой игре. Нет необходимости изучать онлайн-руководства, чтобы создать жизнеспособного персонажа — можно просто идти по игре. Но для наилучшего развития и прохождения надо будет очень поработать.

Репутация стала более сложной. Есть новые наказания, включая клеймение. Клеймо влияет на статистику, пока рана не заживет. К концу игры NPC распознают клеймо, которое может как негативно, так и положительно повлиять на то, как они к вам относятся.

Игра сочетает свободу игрового процесса в открытом мире с кинематографическим, относительно линейным повествованием, похожим на KCD1. Это не захватывающий абсолютно свободный симулятор, как Kenshi.

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Огнестрельное оружие может пугать людей, поскольку это новое изобретение. Это зависит от их храбрости, ранений, брони и т. Д. Огнестрельное оружие также играет важную роль в некоторых квестах, особенно в побочном квесте, посвященном ему.

В игре не будет мусорных квестов и абсурдных моментов, таких как лагеря бандитов в нескольких минутах от таверны. Мир достаточно большой и не будет аномально перенасыщенным.

Спасительный шнапс все еще актуален. Игра продолжает придерживаться принципа жить с последствиями собственных действий. Но есть больше автосбережений, шнапс легче заварить — это не так дорого, но он все равно должен заставить игрока подумать, прежде чем сделать что-то глупое.

В Kingdom Come: Deliverance II нет детей. Дети — это слишком много лишней работы, а также они создают проблемы с возрастным рейтингом.

Warhorse использовала для создания игры очень модифицированную версию CryEngine. Движок позволяет создать активный открытый мир с фауной и флорой. Город Куттенберг намного больше Сасау.

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В ответ на вопрос о Baldur’s Gate 3 разработчик выразил свою любовь и уважение к Larian, но сказал, что их стиль игр сильно отличается от того, что делает Warhorse. Обе компании создают сложные игры для опытных геймеров, но есть значительные различия.

Также пользователи заметили, что Warhorse убрала русский язык из список локализаций в Steam. Это уже вызвало бурную реакцию на российских профильных ресурсах. Однако украинского пока тоже нет, что для многих усложнит прохождение.

В пятницу 19 апреля, после анонса второй игры, количество игроков первой выросло в несколько раз: с 3000-4000 до более 23 000. В первую неделю базовую Kingdom Come: Deliverance можно приобрести всего за ₴159, а Royal Edition с четырьмя сюжетными дополнениями — за ₴213.