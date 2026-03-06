WhatsApp готовит платную версию с дополнительными функциями

banner
WhatsApp, вероятно, готовится ввести платный тариф для мессенджера, предлагая дополнительные функции.


Отмечается, что пользователи за определенную плату будут получать возможность настраивать работу приложения, будут иметь доступ к дополнительным стикерам и новым эмодзи. По информации WABetaInfo, стандартная версия мессенджера будет оставаться бесплатной

Новый платный тариф, скорее всего, будет называться «WhatsApp Plus» и предложит большое количество возможностей для персонализации. Он откроет пользователям доступ к 14 новым вариантам иконок приложения и новым цветным темам интерфейса. Также будет предоставлен доступ к набору новых эксклюзивных мелодий звонка, которые позволят отличать звонки WhatsApp от звонков из других мессенджеров.

WhatsApp готує платну версію з додатковими функціямиWhatsApp готує платну версію з додатковими функціями

Подписчики смогут закрепить до 20 чатов для общения вместо лимита в 3 чата в традиционной версии. Впоследствии могут появиться и другие эксклюзивные функции, включая стикеры и эмодзи. Сейчас точные возможности новых функций неизвестны. Основные функции WhatsApp, как обмен сообщениями и звонки, будут оставаться бесплатными для всех пользователей.


По примеру Telegram WhatsApp предполагает, что платный тариф должен быть интересен пользователям, которые стремятся расширить собственный опыт общения в мессенджере и разблокировать больше возможностей для персонализации. Сейчас точная дата запуска платной версии остается неизвестной.

Ранее мы писали, что WhatsApp начал принимать видеозвонки в веб-версии. Между тем, по словам специалистов по кибербезопасности, сообщения WhatsApp могут «засветить» ваше местонахождение даже если вы никогда его не активировали в приложении. Кроме этого новый крайне вредный криптотроян под названием Eternidade Stealer начал распространяться через WhatsApp-сообщения.

Источник: NotebookCheck

