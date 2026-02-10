tradfi
Альтернатива Zoom и Google Meet: WhatsApp начал принимать видеозвонки в веб-версии

Вадим Карпусь

WhatsApp начал постепенно внедрять голосовые и видеозвонки в веб-версии сервиса. На первом этапе функция появляется в индивидуальных чатах и доступна части пользователей, которые участвуют в программе бета-тестирования. Главное преимущество для пользователей заключается в том, что звонки работают без установки настольной программы — прямо из браузера.


Ранее компания уже подтверждала разработку групповых звонков для веб-клиента. Ожидается, что они будут поддерживать до 32 участников, а также дополнительные возможности вроде ссылок на звонки и запланированных вызовов. Пока эта часть функционала остается в разработке — WhatsApp хочет отшлифовать ее перед полноценным запуском.

Зато индивидуальные звонки уже доступны. Пользователю достаточно открыть чат в WhatsApp Web и нажать кнопку вызова. По словам разработчиков, сервис почти год доводили до уровня, который соответствует возможностям настольных программ.

Как и в мобильных версиях для Android, iOS и настольных ОС, все звонки в веб-версии имеют сквозное шифрование. Только собеседники могут слышать разговор — доступа не имеет ни WhatsApp, ни Meta. Для шифрования используют протокол Signal, который много лет защищает сообщения, звонки и статусы сервиса. Дополнительно что-то включать не нужно — защита работает автоматически.


WhatsApp Web также поддерживает демонстрацию экрана во время видеозвонков. Функция работает так же, как в настольных приложениях, и позволяет показывать документы, презентации или другой контент непосредственно из браузера. Демонстрация доступна только в видеозвонках. В то же время разработчики напоминают, что стоит делиться экраном только с людьми, которым вы доверяете, ведь собеседник видит все, что отображается на дисплее, включая личные данные.

Запуск звонков в WhatsApp Web особенно важен для пользователей Linux. Поскольку WhatsApp не имеет отдельного настольного приложения для этой ОС, веб-версия долгое время оставалась единственным вариантом. Теперь пользователи Linux могут полноценно звонить, не переходя на смартфон. Новинка пригодится и части пользователей Windows, которые не используют новый гибридный десктопный клиент.

Сейчас голосовые и видеозвонки доступны только части бета-пользователей WhatsApp Web. В течение следующих недель функцию постепенно откроют для более широкой аудитории, в том числе и вне бета-программы. После завершения тестирования компания планирует запустить и групповые звонки, чтобы обеспечить полный набор возможностей в браузере.

Источник: wabetainfo

