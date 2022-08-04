«Wi-Fi в укриттях» — новая всеукраинская инициатива обеспечения садиков и школ скоростным интернетом. Как присоединиться?

Минцифра и МОН во время онлайн-брифинга 4 августа анонсировало новую инициативу по обеспечению образовательных учреждений скоростным интернетом под названием Wi-Fi в укрытиях. Цель проекта — до 1 сентября создать все необходимые условия для восстановления и продолжения качественного и безопасного образовательного процесса.

В рамках инициативы украинские детсады, школы, профтехи, колледжи и университеты бесплатно получат роутеры и необходимое оборудование для обеспечения скоростного интернета в укрытиях от телеком-компаний.

«Продолжаем покрывать Украину качественным Интернетом. Но теперь мы делаем это не только на земле, но и под землей. Это новый вызов не только для телеком-фронта, но и для образовательного процесса. Сейчас наша цель – до 1 сентября создать все условия, чтобы дети могли продолжить безопасно и непрерывно учиться» Минцифра

Учебные заведения могут просигнализировать о необходимости обеспечения укрытия Wi-Fi, подав соответствующую заявку на сайте проекта. В то же время, все неравнодушные провайдеры и социально ответственные компании могут присоединиться к инициативе, подав заявку через специальную онлайн-форму.

В настоящее время МОН и Минцифры уже получили первые 2500 роутеров и 1000 модемов, которые вскоре отправятся в учебные заведения и продолжают привлекать технические компании и украинских интернет-провайдеров. Какая общая потребность не уточняется.

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Роль Минцифры в проекте — распределение оборудования среди учебных заведений и технологический контроль запуска сетей в укрытиях. Впоследствии должен появиться специальный дашборд, где можно будет отслеживать количество заявок и развитие проекта.

В Украине продолжается активная подготовка к учебному процессу в очном формате с 1 сентября. На сегодня 30% школ имеют укрытие и продолжается. Лучшие показатели в Одесской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях и в Киеве. Накануне в КГГА рассказали, что почти 70% родителей школьников избрали для своих детей обучение в очном режиме.