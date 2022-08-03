КГГА: Почти 70% родителей киевских школьников выбрали для своих детей обучение в очном режиме с 1 сентября (только 10% за онлайн или индивидуальный)

Согласно предварительным данным опроса родителей киевских школьников, который продолжается в учебных заведениях, почти 70% выбрали для детей очную форму обучения с 1 сентября. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.

«По нашим предварительным подсчетам, за границей на 1 сентября будут находиться около 20% столичных школьников. Почти 70% детей, согласно опросу родителей, готовы к очной учебе. Остальные – то есть те, кто не решается отправлять детей в школу, имеют возможность либо учиться онлайн, либо по индивидуальной форме. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школе», – заявила Елена Фиданян.

Также она подчеркнула, что главное внимание в этом году будет уделяться безопасному пребыванию детей и работников в учебных заведениях.

«На сегодняшний день экспертной комиссией, в которую вошли представители ГСЧС и медицинские работники, проверены все школы. Теперь можно уверенно говорить, что почти 70% учебных заведений имеют укрытия (не бомбоубежища!), которые обновляются и ремонтируются в соответствии с требованиями, где дети будут в безопасности. Но даже в этих школах одновременно смогут находиться только столько людей, сколько вмещает укрытие. То есть школы, в которых укрытие не может вместить всех учащихся с учителями, перейдут на двухсменное обучение. Те же учебные заведения, где нет ни своего укрытия, отвечающего всем требованиям, ни безопасного места рядом со школой, куда можно оперативно перевести детей в случае воздушной тревоги, вообще не смогут начать обучение в очной форме», – пояснила Елена Фиданян.

Напомним, что 1 сентября в столичные школы пойдут также дети тех украинцев, кто был вынужден переехать в столицу из-за агрессии россии. На сегодняшний день в учебные заведения Киева зачислено уже более 2 тысяч детей внутренне перемещенных лиц.

Полезные ссылки:

Инструкция: как действовать учителям на уроках при объявлении сигнала «Воздушная тревога»

Рекомендации по организации укрытий в учебных заведениях Украины

Источник: КГГА