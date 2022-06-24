Уряд рекомендує розпочати навчання у школах в очному форматі з 1 вересня

Уряд на засіданні 24 червня ухвалив постанову «Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні», якою рекомендував почати новий навчальний рік закладах загальної середньої освіти традиційно 1 вересня, а в університетах — з 15 серпня (за винятком перших курсів). Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року.

Напередодні ходили чутки з приводу початку навчального року з 1 серпня та гібридної форми навчання — під час опалювального сезону застосовувати дистанційку. Водночас слід зауважити, що уряд та МОН рекомендують, а остаточне рішення — за місцевою владою.

«Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже пов’язано з безпекою наших дітей. Безпекова ситуація в країні різна, і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, а тому там продовжиться онлайн-формат. Так само як і на окупованих територіях», — відзначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Денис Шмигаль наголосив, що місцева влада має пропрацювати весь організаційний процес і очної, і змішаної форми навчання. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству розвитку громад та територій, ВЦА доручено забезпечити довезення дітей до шкіл, а також безпеку в закладах освіти.

Відповідно до розпорядження уряду, органи місцевого самоврядування повинні:

організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки;

візуалізацію шляху до безпечних місць в усіх закладах освіти;

у сховищах повинні бути всі умови для перебування та навчання;

у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.

ДСНС має найближчим часом завершити розробку типових протоколів безпеки, а далі ВЦА мають затвердити на їх основі індивідуальні протоколи безпеки для кожного закладу освіти та ознайомити з ними учнів та батьків».

В уряді також підкреслили, що дитячі садочки, школи та університети на неприфронтових територіях повинні працювати: «Це важливо, і Уряд зробить все, щоб це відбулося в безпечних умовах.