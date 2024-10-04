World Wide Web Foundation (WWWF) основателя интернета Тима Бернерса-Ли прекратила работу

На прошлой неделе World Wide Web Foundation (WWWF) в открытом письмо сообщила о завершении работы. за 15 лет своего существования некоммерческая организация пыталась сделать интернет более безопасным и доступным.

WWWF была основана в 2009 году Тимом Бернерсом-Ли, человеком, которого считают изобретателем всемирной паутины. Деятельность организации во многих моментах сделала интернет таким, каким он есть.

«На протяжении многих лет Web Foundation был стандартным носителем безопасной, надежной и эффективной сети. WF собрался как независимый голос по ключевым актуальным вопросам, провел новаторские исследования, повлиял на значительную глобальную политику, создал коллективы и создал инновационные инструменты для этой отрасли. Эта работа продвинула повестку дня безопасной, надежной и открытой сети и помогла поддержать более широкое движение страстных сторонников, способствуя расширению доступа и лучшему опыту онлайн для сотен миллионов людей. Мы невероятно гордимся влиянием организации и благодарим наших сторонников за то, что они позволили нам значительно продвинуться в решении проблем доступности в течение последних многих лет».

На момент создания фондации лишь 20% населения планеты имели доступ к интернету. Сегодня эта цифра выросла до 70% и не собирается останавливаться. Но с ростом также увеличиваются угрозы мошенничества, вредоносного программного обеспечения и хакеров.

В открытом письме Бернерс-Ли пишет, что в то время как современный интернет продолжает сталкиваться с новыми вызовами, за последнее десятилетие с лихвой образовалось много замечательных организаций, которые защищают принципы интернета и права пользователей онлайн.

Тим Бернерс-Ли закрывает WWWF, чтобы сосредоточиться на Solid Protocol, который имеет целью создать более открытую и децентрализованную сеть.

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Источник: PCWorld

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