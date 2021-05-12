Wyze Buds Pro — беспроводные наушники с активным шумоподавлением и беспроводной зарядкой всего за $60

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Во время работы в удаленном/домашнем режиме спрос на TWS-наушники с активным шумоподавлением высок как никогда, при этом не все готовы переплачивать за топовые модели лидеров сегмента (к примеру, Apple AirPods Pro стоят $249). Именно в таком случае имеет смысл обратить внимание на более доступные предложения вроде новых Wyze Buds Pro, предлагающих «больше за меньшие деньги».

Итак, разработчики обещают систему активного шумоподавления ANC, обеспечивающую снижение паразитных звуков на 40 dB (Active Noise Cancellation) и уменьшение шума ветра на 10 dB (Wind Noise Reduction). Каждый наушник содержит три микрофона, которые вычленяют голос и отсекают лишний шум даже в тяжелых условиях. Также поддерживается режим Transparency Mode, который позволяет быстро переключиться в режим прослушивания внешних звуков.

От полного заряда батарей наушников и кейса Wyze Buds Pro обеспечивают 18 часов работы. Сами наушники работают от полного заряда 6 часов в режиме прослушивания музыки без ANC и 4,5 часа с включенной системой шумоподавления.

Подзарядка с помощью кейса добавляет еще 13,5 часов автономной работы (15 минут зарядки в кейсе добавляют час работы наушников). Самое главное заключается в том, что комплектный кейс можно заряжать как с помощью разъема USB-C, так и с помощью любой совместимой беспроводной зарядки стандарта Qi.

Напомним, что недавно мы рассказывали вам об аналогичных наушниках Amazon Echo Buds, однако они стоят дороже при меньшей функциональности.

Предзаказ наушников Wyze Buds Pro уже открыт на официальном сайте производителя по цене $59,99, начало отгрузок назначено на июль текущего года.

Источник: The Verge, Wyze