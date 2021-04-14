Amazon представила второе поколение беспроводных наушников Echo Buds с активным шумоподавлением, поддержкой Alexa и ценником от $99





Компания Amazon представила второе поколение своих полностью беспроводных (TWS) наушников Echo Buds, которые получили ряд заметных улучшений и при этом более доступный ценник.

Итак, наушники Amazon Echo Buds (2nd Gen) на 20% легче и обладают более эргономичной формой, что должно повысить комфорт пользователей при длительной эксплуатации. В частности, новый «вентилируемый» дизайн снижает давление на уши, а укороченная насадка позволяет меньше вводить наушник в слуховой проход. Сменные насадки четырех размеров теперь овальные, что позволяет еще более точно подобрать подходящий вариант, вдобавок в комплекте идут еще две насадки с «крылышками».

Дизайн теперь преимущественно матовый, а не глянцевый, вдобавок на внешней поверхности корпуса повявился логотип Amazon, что понравится не всем пользователям. Также теперь можно выбрать два цвета оформления — черный (как раньше) и белый (новый). Наушники защищены от воды по стандарту IPX4, чего должно хватать для тренировки или слабого дождя.

В первом поколении наушников Echo Buds компания использовала технологии активного шумоподавления (ANC) от компании Bose, однако для новой модели разработка данной системы велась самостоятельно. В итоге за счет трех микрофонов в каждом из наушников и других улучшений Amazon удалось вдвое уменьшить количество шума (по заявлению самой компании), а также существенно улучшить качество звучания.

Время автономной работы составляет порядка пяти часов с включенным режимом активного шумоподавления, при этом комплектный футляр со встроенным аккумулятором обеспечивает две полные зарядки (то есть 15 часов прослушивания музыки). Зарядка наушников в кейсе на протяжении всего 15 минут добавляет еще 2 часа автономной работы.

Поддержка голосового помощника Alexa позволяет не только задавать вопросы, но и выбирать музыку, слушать аудиокниги, управлять устройствами умного дома (к примеру, можно спросить ближайшее устройство с поддержкой Alexa, например Echo Show, где находятся наушники и они зазвенят для определения местоположения).

Стоимость Amazon Echo Buds (2nd Gen) с футляром для проводной зарядки USB-C составляет $119,99 (со скидкой на старте — $99,99), стоимость с футляром для беспроводной зарядки — $139,99 (со скидкой на старте — $119,99). Продажи новинки стартуют 13 мая 2021 года, но уже сейчас на них можно оформить предзаказ.

Источник: The Verge, Amazon