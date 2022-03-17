Xerox заявила о полном прекращении поставок в россию

Корпорация Xerox Holdings остановила все поставки в россию на неопределенный срок. Об этом заявил финансовый директор Ксавье Хейсс.

«В страну ничего не идет», — прокомментировал Хейсс.

Финансовый директор компании добавил, что в россии и Украине представительства зарегистрированы на разные юридические лица. Дополнительно он подчеркнул, что компания не получает значительных доходов в россии и следит за выполнением существующих санкций.

Хейсс заявил, что знает об угрозе потенциальной «национализации» активов россией.

В среду акции компании поднялись на 3,25% по сравнению с предыдущим днем.

Xerox Holdings имеет рыночную капитализацию в размере $2,98 млрд, и, как ожидается, опубликует свой квартальный отчет о прибылях и убытках в апреле.

13 марта компания заявила о выделении денежных грантов каждому сотруднику в Украине. Xerox предоставил дополнительную помощь Красному Кресту и организации «Save the Children».