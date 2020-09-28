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Xiaomi анонсировала два 82-дюймовых телевизора с HDMI 2.1 и разрешением до 8K

Xiaomi анонсировала два 82-дюймовых телевизора с HDMI 2.1 и разрешением до 8K

Xiaomi анонсировала два 82-дюймовых телевизора с HDMI 2.1 и разрешением до 8K


Компания Xiaomi подготовила к выпуску два телевизора, ориентированных на требовательных пользователей. Обе новинки имеют большую диагональ экрана.

Модель Xiaomi Mi TV Master Extreme Edition оснащена 82-дюймовой панелью на базе технологии Mini LED с поддержкой разрешения 8K. Устройство характеризуется 10-битно точностью цветов, частотой обновления 120 Гц и способностью отображать 1,07 млрд оттенков цветов. Телевизор поддерживает HDR10, Dolby Vision и HLG. Как заявляет производитель, данная модель обеспечивает максимальную яркость изображения 2000 нит, максимальную контрастность 4000000:1 и способна отображать 98% цветового пространства of DCI-P3.

Xiaomi анонсировала два 82-дюймовых телевизора с HDMI 2.1 и разрешением до 8K

 

Что касается аппаратной части, то сердцем устройства является система-на-чипе Novatek 72685, которая включает 2 ядра Cortex A75, 2 ядра Cortex A53 и графическое ядро Mali-G51 MP4. Необычной для телевизоров функцией является встроенная поддержка связи 5G. Дополнительно сообщается о наличии автоматически выдвигающихся динамиков Sound Dynamic Wing, которые эквивалентны двум звуковым панелям (2 по 20 Вт). Новый телевизор Xiaomi Mi TV Master Extreme Edition поступит в продажу с 21 октября по цене около $7330.

Xiaomi анонсировала два 82-дюймовых телевизора с HDMI 2.1 и разрешением до 8KТакже пользователям предлагается более доступная модель Xiaomi Mi TV Master. Она также получила 82-дюймовую панель, но в данном случае разрешение изображения составляет 4K. Это устройство ориентировано на геймеров. Оно поддерживает частоту обновления 120 Гц, функции Adaptive Sync и ALLM (automatic low-latency mode). В телевизоре используется чипсет Mediatek MTK 9650, который включает 4 ядра Cortex A73 и графическое ядро Mali G52 MC1. Также система включает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. В качестве программной платформы используется Android TV с оболочкой Xiaomi MIUI TV.

Mi TV 8K Master ExtremeMi TV 8K Master
Размер экрана82 дюйма82 дюйма
Разрешение экрана8K (7680 × 4320)4K (3840 x 2160)
Панель10bit Mini LED 120 Гц10bit Mini LED 120 Гц
ЧипсетNovatek 72685 (2x A73 + 2xA53, Mali G51 MP4)MTK 9650 (4x A73, Mali G62 MC1)
Динамический диапазонHDR10, Dolby Vision, HLGHDR10+, HDR10, Dolby Vision, HLG
Цветовая гамма98% DCI-P393% DCI-P3
Яркость / Контрастность2000 нит / 400000:11000 нит / 140000:1
5G+
ОЗУ / Хранилищенд4 ГБ + 64 ГБ
HDMIHDMI 2.1HDMI 2.1, VRR, ALLM
ЗвукSound Dynamic Wing (20W x2)нд
Система ндMIUI for TV
Цена49,999 Yuan (~7,330 USD)9,999 Yuan (~1466 USD)

Телевизор Xiaomi Mi TV Master поступит в продажу в Китае по цене около $1465.

Источник: videocardz

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