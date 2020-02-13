Xiaomi анонсировала роутер с Wi-Fi 6, Bluetooth-колонку с беспроводной зарядкой и компактный зарядник на 65 Вт





Помимо смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro китайская компания также подготовила к выпуску и несколько других новинок, включая роутер, Bluetooth-колонку и зарядное устройство.

Одним из новых устройств стал роутер Xiaomi Mi AIoT Router AX3600, который предлагает поддержку высокоскоростного стандарта связи Wi-Fi 6 (скорость передачи данных до 9,6 Гбит/с). Новинка основана на 6-ядерном чипсете Qualcomm IPQ8071A, который включает 2 ядра NPU для ускорения работы сети. Также в наличии имеется 512 МБ оперативной памяти и 256 МБ встроенной флэш-памяти. По заявлениям производителя, роутер поддерживает возможность подключения до 248 устройств одновременно. Роутер также включает 4 порта Ethernet и 7 антенн, одна из которых выделена специально для устройств интернета вещей. Аппарат может работать с приложением Mijia и отдельным приложением WiFi App. Новинка поддерживает частотные диапазоны 2,4 и 5 ГГц, технологию OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), протоколы WPA3 и IPv6. Роутер Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 уже доступен для заказа по цене около $86, но сроки начала его поставок пока не называются.

Ещё одним новым продуктом стала Bluetooth-колонка с поддержкой беспроводной зарядки Qi с передачей до 30 Вт энергии. Смартфон можно установить для зарядки в вертикальной ориентации, что позволяет просматривать видео с экрана смартфона, выводить звук через колонку и одновременно заряжать батарею смартфона. А при установке на зарядку смартфонов серии Xiaomi Mi 10 экран мобильного устройства автоматически переключается в режим Xiao Ai. Поддерживается возможность быстрого соединения посредством NFC, а для передачи звука используется стандарт Bluetooth 5.0. Сама колонка включает два динамика мощностью по 5 Вт. Также в наличии имеется микрофон для возможности голосовых разговоров. Поддерживается функция подавления эха. Xiaomi Wireless Charge Bluetooth Speaker поступит в продажу по цене около $36.

Наконец, было анонсировано зарядное устройство Xiaomi GaN Charger Type-C 65W, которое поддерживает быструю зарядку с передачей до 65 Вт энергии. Оно способно полностью зарядить батарею смартфона Xiaomi Mi 10 Pro всего за 45 минут. Новинка поддерживает различные протоколы быстрой зарядки и возможность интеллектуальной настройки выходного тока. Зарядное устройство на 48% меньше обычного адаптера питания Xiaomi для ноутбуков. В комплект поставки включается кабель Xiaomi USB-C to USB-C, оборудованный чипом E-Marker и поддерживающий максимальную силу тока 5A. Зарядное устройство Xiaomi GaN Charger Type-C 65W поступит в продажу с 18 февраля по цене около $21.