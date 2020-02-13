Представлены изрядно подорожавшие флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

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Как и было запланировано, сегодня Xiaomi представила в Китае новые флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Практически вся информация о горячо ожидаемых юбилейных флагманах Xiaomi утекла в сеть еще до анонса, так что пришло время просто подвести итоги и уточнить детали. И да, новое поколение, как и ожидалось, оказалось заметно дороже предыдущего.

Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro разделили не только внешность, но и большинство характеристик. Оба построены на топовой 7-нм SoC Qualcomm Snapdragon 865. В тестовом пакете AnTuTu смартфон Xiaomi Mi 10 набирает более 585 тысяч баллов, что является новым рекордом (традиционно).

Также на презентации выделили высокоэффективную систему охлаждения, в которой насчитывается целых девять температурных датчиков и теплоотводная трубка, покрытая шестью слоями графита и слоем медной фольги, чтобы лучше отводить тепло от процессора и других компонентов.

В обеих моделях используются одинаковые изогнутые дисплеи AMOLED с «врезанными» (в левый верхний угол) фронтальными камерами и встроенными оптическими сканерами отпечатков пальцев.

Экран, занимающий 89,8% площади лицевой панели, характеризуется диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей (соотношение сторон – 19.5:9). С ключевыми характеристиками «экрана мечты» мы ознакомились накануне: частота обновления изображения 90 Гц (частота считывания сенсора — 180 Гц), пиковая яркость 1120 кд/м2 (800 кд/м2 у Xiaomi Mi 10 Pro), 4096 уровней автоматической регулировки яркости, DC Dimming (устраняет мерцание при небольшой яркости и снижает нагрузку на глаза пользователей), поддержка HDR10+ и сертификат TÜV Rheinland. Диаметр отверстия под фронтальную камеру, которое наверняка выступит предметом споров, составляет 4,08 мм. Фронтальная камера (20 Мп, F/2,0) поддерживает съемку видео при 120 к/с. Защитное стекло — Corning Gorilla Glass 5 (спереди и сзади).

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оснащены двухдиапазонным модулем Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 9,6 Гбит/с и модемом 5G/LTE. Заявлена поддержка фирменной технологии MultiLink, которая позволяет одновременно загружать данные по Wi-Fi и сотовой связи на максимальной скорости.

Среди других общих особенностей моделей — два датчика освещенности, поддержка NFC, двухдиапазонный GPS, Bluetooth 5.1, разъем USB 2.0 Gen 1 Type-C, «полностью симметричные» стереодинамики (у Mi 10 Pro они мощнее) и поддержка 24-битного звука с частотой дискретизации до 192 кГц.

Отличия же, как и ожидалось, кроются в основной камере, объемах памяти, емкости аккумуляторов и мощности зарядки.

Подробные характеристики камер Mi 10 и Mi 10 Pro выглядят следующим образом:

Xiaomi Mi 10 Pro:

Основной модуль: 108 Мп (сенсор формата 1/1,33 дюйма), объектив с восемью пластиковыми линзами (8P), фокусное расстояние 25 мм в эквиваленте, диафрагма F/1,69, оптическая стабилизация);

Короткий телефото: 12 Мп, (1/2,6 дюйма), 50 мм, F/2,0;

Длинный телефото: 8 Мп, (1/4,4 дюйма), 94 мм, F/2,0, оптическая стабилизация;

Сверхширокоугольный: 20 Мп, (1/2,8 дюйма), 16 мм, 117˚, F/2,2.

Xiaomi Mi 10:

Основной модуль: 108 Мп (сенсор формата 1/1,33 дюйма), объектив с семью пластиковыми линзами (7P), фокусное расстояние 25 мм в эквиваленте, диафрагма F/1,69, оптическая стабилизация;

Сверхширокоугольный: 13 Мп, (1/2,8 дюйма), 123˚, F/2,4;

Макро: 2 Мп, F/2,4;

Модуль оценки глубины сцены: 2 Мп, F/2,4.

Как и представленные позавчера Galaxy S20, конкурирующие Mi 10 поддерживают запись видео разрешением 8K. Также есть возможность записывать замедленные видеоролики с частотой 960 к/с в разрешении 1080р. При съемке видео оптическая стабилизация не работает, только электронная. Благодаря двум телеобъективам камера Mi 10 Pro выделяется поддержкой 2- и 5- кратного оптического зума, 10-кратного гибридного и 50-кратного цифрового.

Говоря о 108-Мп основной камере Mi 10, она поддерживает режим 25 Мп, в котором соседние пиксели объединяются в группы по четыре для захвата большего количества света в условиях недостаточного освещения (технология Samsung Tetracell). И здесь кроется главное отличие от 108-Мп сенсора камеры Galaxy S20, который поддерживает следующую итерацию технологии Nonacell с объединением вместе 9 пикселей при снижении разрешения итогового снимка со 108 до 12 Мп.

Специалисты лаборатории DxOMark уже протестировали камеру Xiaomi Mi 10 Pro. Итог тестирования — смартфон возглавил оба рейтинга DxOMark (кто бы сомневался). То есть, Xiaomi Mi 10 Pro стал самым лучшим и по камере, сместив предыдущего лидера Huawei Mate 30 Pro 5G на второй место, а также лучшим по качеству записи и воспроизведения звука. Кому интересно, вот обзор DxOMark на камеру Mi 10 Pro, а вот оценка аудиовозможностей.

Аккумуляторы — 4500 (Xiaomi Mi 10 Pro) мА·ч и 4780 (Xiaomi Mi 10) мА·ч. Поддерживается быстрая проводная и беспроводная зарядка, но пиковая мощность, как отмечалось выше, отличается. Xiaomi Mi 10 Pro по проводу принимает заряд мощностью до 50 Вт (в комплекте идет ЗУ мощностью 65 Вт) и по воздуху — до 30 Вт. Аналогичные показатели для Xiaomi Mi 10 — 30 и 10 Вт соответственно. В то же время именно по скорости разница очень небольшая — 50 минут против 65 минут на полный заряд аккумулятора. Да, Xiaomi Mi 10 Pro еще поддерживает функция беспроводной обратной зарядки мощностью до 10 Вт, позволяя таким образом заряжать другие устройства с сертификацией Qi, например, смартфоны и наушники.

На Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro установлена новейшая ОС MIUI 11 на базе Android 10 c поддержкой технологии повышения производительности Game Turbo 3.0.

Габариты и масса Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro — 162,6×74,8×8,96 мм и 208 граммов.

И вот мы подошли к самому интересному — ценам. Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro предлагаются в нескольких конфигурациях памяти (ОЗУ — новейшая LPDDR5X, а флэш-память – UFS 3.0), которые перечислены ниже вместе с ценами.

Xiaomi Mi 10 Pro:

8+256 — 4 999 юаней (~$715);

12+256 — 5 499 юаней (~$787);

12+512 — 5 999 юаней (~$859).

Xiaomi Mi 10:

8+128 ГБ — 3 999 юаней (~$572);

8+256 ГБ — 4 299 юаней (~$615);

12+256 ГБ — 4 699 юаней (~$673).

То есть, да, времена, когда Xiaomi удерживала стоимость своих флагманов на уровне 1999 китайских юаней за базовую модель остались далеко позади, и с тем, что смартфоны дорожают, ничего не поделаешь.

Вариантов цвета Xiaomi Mi 10 Pro два — Pearl White и Starry Blue, а у Xiaomi Mi 10 — три (Peach, Green и Black).

Первым в продажу поступит Xiaomi Mi 10 — в Китае его можно будет уже завтра с 10:00 по местному времени. Старшая модель Xiaomi Mi 10 Pro начнет продаваться в Китае с 18 февраля. Международный анонс Xiaomi Mi 10 должен был состояться 23 февраля в рамках MWC 2020, но, как известно, выставку отменили, и пока Xiaomi не назначила новую дату презентации.

Источник: Xiaomi (1 и 2)