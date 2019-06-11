Xiaomi анонсировала умные часы Amazfit Verge 2 с модулями 4G, GPS и NFC, а также Amazfit Health Watch с функцией ЭКГ

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Помимо фитнес-браслета Mi Band 4, компания Xiaomi также представила сегодня пару умных часов Amazfit Verge 2 (Smart Watch 2) и Amazfit Health Watch.

Модель Amazfit Verge 2 получила круглый OLED дисплей с диагональю 1,39 дюйма, разрешением 454×454 точек (326 PPI) и защитным стеклом Gorilla Glass 3 с эффектом 2.5D. Для сравнения, в часах Amazfit Verge использовался дисплей на 1,3 дюйма с разрешением 360×360 точек. Корпус выполнен из прочной циркониевой керамики, он защищен от попадания влаги по стандарту 5ATM (погружение до 50 метров).

В качестве центрального процессора используется чипсет Snapdragon Wear 2500, дополненный 512 МБ оперативной памяти и хранилищем данных на 4 ГБ. Емкость встроенной батареи составляет 420 мАч, чего хватает на 28 часов работы со включенным модулем 4G. Указанный модуль используется совместно с eSIM и поддерживает голосовые звонки на основе VoLTE. Позиционирование обеспечивает модуль GPS/GLONASS/BeiDou, оплату в Китае — модуль NFC.

Работают часы Amazfit Verge 2 под управлением проприетарной Amazfit OS, которая совместима со смартфонами на Android (от Android 4.4 и выше) и iOS (от iOS 10 и выше). Вдобавок к базовой версии в продажу поступит ECG Edition, способная записывать и запоминать локально до 60 минут данных электрокардиограммы, а также всего 5000 экземпляров версии Avenger Limited Edition.

Стоимость обычной версии умных часов составляет $145 (999 yuan), версия с поддержкой ЭКГ стоит $190 (1299 yuan) и лимитированная версия с оформлением в стиле Мстителей обойдется в $215 (1499 yuan).

В ходе мероприятия были также представлены часы Amazfit Health Watch с квадратным циферблатом, как у модели Bip. Новинка оснащается цветным дисплеем с диагональю 1,28 дюйма и разрешением 176×176 пикселей. От полного заряда батареи на 200 мАч часы способны продержаться всего 7 дней, что откровенно мало по меркам серии Amazfit Bip, способной на месяц автономной работы.

Как нетрудно догадаться по названию, основное предназначение часов — контроль жизненно важных показателей, именно поэтому часы оснастили и датчиком сердечного ритма и ЭКГ-сенсором. Часы основаны на чипсете Huangshan No.1 (MHS001) со встроенной нейронной сетью, благодаря чему умеют распознавать и сигнализировать об опасных состояниях пользователя с помощью сетей NB-IoT, к примеру, о слабом пульсе, проблемах с сердечным ритмом, мерцательной аритмии и даже падении.

Cтоимость Amazfit Health Watch составояет $100 (699 yuan), продажи начнутся на протяжении текущего месяца.

Источник: GSMarena