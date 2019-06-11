Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально: цветной 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор 125/135 мАч, опциональные NFC и голосовой ассистент, а также ценник от $25

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Как и было обещано, сегодня китайская компания Xiaomi официально представила новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4, получивший улучшенные характеристики по сравнению со своим предшественником Mi Band 3.

Новинка получила на 39,9% более крупный цветной AMOLED-дисплей со стеклом с эффектом 2.5D, которое должно обеспечить устойчивость к царапинам. Диагональ экрана составляет 0,95-дюйма, разрешение — 240×120 точек, присутствует сенсорный слой. Наличие цветного дисплея позволило существенно улучшить внешний вид интерфейса, пользователю теперь доступно 380 вариантов цифрового циферблата. Вместо Bluetooth 4.2. используется более экономичный Bluetooth 5.0 BLE. Корпус защищен от попадания влаги по стандарту 5ATM (погружение до 50 метров).

Xiaomi Mi Band 4 поддерживает фирменный голосовой ассистент Xiao AI (только в NFC-версии), с помощью которого голосом можно вызывать любые доступные функции браслета (включая старт тренировки, музыку, платежи и т.д.), а также управлять устройствами умного дома от Xiaomi.

Емкость аккумулятора составляет 135 мАч для обычной версии и 125 мАч для NFC-версии (у Mi Band 3 — 110 мАч), при этом в первом случае производитель обещает автономность на уровне 20 дней, во втором — 15 дней.

Для отслеживания активности пользователя используется новый 6-осевой высокоточный сенсор (трехосный датчик ускорения + трехосный гироскоп), а также сканер сердечного ритма. В результате браслет способен отслеживать пробежки в зале, пробежки на улице, упражнения, плавание, велосипед и пешие прогулки. В случае с плаванием браслет даже распознает стили плавания: фристайл, на спине, баттерфляй и комплексный.

Браслет Mi Band 4 будет выпускаться в обычной версии и версии с NFC, при этом во втором случае пользователи смогут осуществлять платежи с помощью систем AliPay и WeChat Pay (естественно, пока только в Китае). Также доступны платежи с помощью QR-кодов.

Вариант без NFC оценили в $25 (169 yuan), вариант с NFC — в $33 (229 yuan). На выбор будут предлагаться несколько цветовых вариантов ремешков, а также лимитированная версия Avengers Limited Edition стоимостью $51 (349 yuan) с металлическими элементами и эмблемами супергероев Marvel.

Продажи Xiaomi Mi Band 4 начнутся уже в пятницу, 14 июня 2019 года.

Источник: Gizmochina, Xiaomi