Xiaomi Mi Watch Lite — международный вариант умных часов Redmi Watch с GPS, но без NFC

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В конце прошлого месяца суббренд Redmi компании Xiaomi вместе бюджетными смартфонами серии Redmi Note 9 представил в Китае еще и весьма интересные «умные» часы Redmi Watch с NFC за 45 долларов. Сегодня же Xiaomi, взяв за основу Redmi Watch, под собственным брендом представила международную модель Mi Watch Lite.

Xiaomi Mi Watch Lite — это практически клон Redmi Watch. Принципиальных отличий всего два: наличие модуля геопозиционирования GPS и отсутствие модуля для бесконтактных платежей NFC. В остальном же никаких различий по части характеристик и возможностей, судя по всему, нет: 1,4-дюймовый IPS-экран разрешением 320х320 пикселей (323 ppi, 350 нит) с множеством циферблатов (более 20 штук), постоянное отслеживание пульса, мониторинг качества сна, поддержка 11 видов спортивной активности, аккумулятор емкостью 230 мА·ч (автономность до 9 дней), защита от воды на уровне 5ATM и Bluetooth 5.0.

Корпус Xiaomi Mi Watch Lite — полностью пластиковый. Габариты составляют 41x35x11,9 мм при массе 35 г.

Часы Xiaomi Mi Watch Lite выйдут в бежевом, черном и синем цветах корпуса, а ремешки доступны в белом, синем, зеленом, розовом и черном вариантах.

Увы, подробностей о сроках доступности и ценах на Xiaomi Mi Watch Lite пока нет.