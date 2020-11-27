Xiaomi анонсировала трио бюджетников Redmi Note 9, включая Redmi Note 9 Pro за 240 долларов с экраном 120 Гц и камерой на 108 Мп





Вдогонку к потенциальному бестселлеру начального уровня Poco M3 компания Xiaomi представила трио бюджетных смартфонов в рамках серии Redmi Note 9: базовый Note 9 (5G), продвинутый Redmi Note 9 Pro (5G) и удешевленный Redmi Note 9 4G. И эти трое из ларца отнюдь не одинаковы — ни с лица, ни с технической точки зрения.

Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro заменяют собой… Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro (да, с неймингом все чудесатее и чудесатее), выпущенные в первой половине 2020 года.

Если говорить о различиях в дизайне, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro оснащаются экранами с отверстием под фронтальную камеру, но у первого оно находится в левом верхнем углу, а у второго — по центру (сверху). Основная камера обеих моделей помещена в слегка выступающий круглый блок, прикрытый стеклом. Но в конфигурации основной камеры Redmi Note 9 Pro — четыре модуля, которые распределены симметрично по осям диагоналей условного квадрата, а вспышка вынесена за пределы блока, тогда как основная камера Redmi Note 9 включает три модуля, а вместо четвертого — светодиодная вспышка. Также отличаются ободки, обрамляющие блок основной камеры. Более доступная модель Note 9 4G оснащается экраном с каплевидным вырезом под камеру и тройной камерой — модули упорядочены вертикально в прямоугольном блоке в верхнем левом углу задней панели.

Redmi Note 9 Pro (5G)

Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro — первые модели в серии Redmi Note с поддержкой 5G, и одним из самых доступных в сегменте. В то же время Redmi Note 9 Pro представляется наиболее интересной в плане сочетания характеристик и цены — за 240 долларов здесь и 120-герцовый экран и квадрокамера с основным модулем на 108 Мп. Это один из самых дешевых, если не самый дешевый смартфон с экраном 120 Гц и камерой на 108 Мп. Не исключено, что в итоге Redmi Note 9 Pro окажется популярнее текущего хита продаж Poco X3 NFC.

Redmi Note 9

Продажи Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro в Китае стартуют 1 декабря, но цен и сроков для украинского рынка пока нет. Цены на Redmi Note 9 для Китая следующие:

Redmi Note 9: 6/128 ГБ — $197, 8/128 ГБ — $227, 8/256 ГБ — $258.

Redmi Note 9 Pro: 6/128 ГБ — $243, 8/128 ГБ — $274, 8/256 ГБ — $304.

Redmi Note 9 4G: 4/128 ГБ — $151, 6/128 ГБ — $167, 8/128 ГБ — $197, 8/256 ГБ — $227.

Подробные технические спецификации всех моделей линейки Redmi Note 9 для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице.