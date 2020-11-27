Xiaomi анонсировала трио бюджетников Redmi Note 9, включая Redmi Note 9 Pro за 240 долларов с экраном 120 Гц и камерой на 108 Мп
Вдогонку к потенциальному бестселлеру начального уровня Poco M3 компания Xiaomi представила трио бюджетных смартфонов в рамках серии Redmi Note 9: базовый Note 9 (5G), продвинутый Redmi Note 9 Pro (5G) и удешевленный Redmi Note 9 4G. И эти трое из ларца отнюдь не одинаковы — ни с лица, ни с технической точки зрения.
Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro заменяют собой… Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro (да, с неймингом все чудесатее и чудесатее), выпущенные в первой половине 2020 года.
Если говорить о различиях в дизайне, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro оснащаются экранами с отверстием под фронтальную камеру, но у первого оно находится в левом верхнем углу, а у второго — по центру (сверху). Основная камера обеих моделей помещена в слегка выступающий круглый блок, прикрытый стеклом. Но в конфигурации основной камеры Redmi Note 9 Pro — четыре модуля, которые распределены симметрично по осям диагоналей условного квадрата, а вспышка вынесена за пределы блока, тогда как основная камера Redmi Note 9 включает три модуля, а вместо четвертого — светодиодная вспышка. Также отличаются ободки, обрамляющие блок основной камеры. Более доступная модель Note 9 4G оснащается экраном с каплевидным вырезом под камеру и тройной камерой — модули упорядочены вертикально в прямоугольном блоке в верхнем левом углу задней панели.
Redmi Note 9 Pro (5G)
Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro — первые модели в серии Redmi Note с поддержкой 5G, и одним из самых доступных в сегменте. В то же время Redmi Note 9 Pro представляется наиболее интересной в плане сочетания характеристик и цены — за 240 долларов здесь и 120-герцовый экран и квадрокамера с основным модулем на 108 Мп. Это один из самых дешевых, если не самый дешевый смартфон с экраном 120 Гц и камерой на 108 Мп. Не исключено, что в итоге Redmi Note 9 Pro окажется популярнее текущего хита продаж Poco X3 NFC.
Redmi Note 9
Продажи Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro в Китае стартуют 1 декабря, но цен и сроков для украинского рынка пока нет. Цены на Redmi Note 9 для Китая следующие:
- Redmi Note 9: 6/128 ГБ — $197, 8/128 ГБ — $227, 8/256 ГБ — $258.
- Redmi Note 9 Pro: 6/128 ГБ — $243, 8/128 ГБ — $274, 8/256 ГБ — $304.
- Redmi Note 9 4G: 4/128 ГБ — $151, 6/128 ГБ — $167, 8/128 ГБ — $197, 8/256 ГБ — $227.
Подробные технические спецификации всех моделей линейки Redmi Note 9 для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице.
|Модель
|Redmi Note 9 Pro
|Redmi Note 9
|Redmi Note 9 4G
|Платформа
|8-нм Snapdragon 750G 5G:
|7-нм MediaTek Dimensity 800U 5G:
|11-нм Snapdragon 662:
|Дисплей
|6,67 дюйма IPS LCD, 2400х1080 пикселей, 20:9, частота обновления изображения 120 Гц, пиковая яркость 450 кд/м2, HDR10, Corning Gorilla Glass 5
|6,53 дюйма IPS LCD, 2340х1080 пикселей, 19,5:9, пиковая яркость 450 кд/м2, Corning Gorilla Glass 5
|6,53 дюйма IPS LCD, 2340х1080 пикселей, 19,5:9, пиковая яркость 400 кд/м2, Corning Gorilla Glass 3
|ОЗУ
|6/8 ГБ
|4/6/8 ГБ
|Флэш-память
|128/256 ГБ (UFS 2.2)
|128/256 ГБ (UFS 2.1)
|Слот microSD
|используется второй слот SIM
|отдельный слот
|отдельный слот
|Основная камера
|Система из четырех модулей:
|Система из трех модулей:
|Система из трех модулей:
|Фронтальная камера
|Врезанный в экран (отверстие по центру) модуль на 16 Мп
|Врезанный в экран модуль (отверстие слева): 16 Мп (1/3.1″, 1,12 мкм), F/2,3, 29 мм
|В каплевидном вырезе: 8 Мп (1/4.0″, 1,12 мкм), F/2,0, 27 мм
|SIM-карты
|Две nano-SIM
|Аккумулятор
|4820 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 33 Вт (до 100% за 58 минут)
|5000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 18 Вт
|6000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 18 Вт и функция обратной зарядки до 2,5 Вт
|Сканер отпечатков пальцев
|Есть, на боковой грани
|Беспроводные модули
|двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.1, GPS, ИК-порт
|двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, ИК-порт
|двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, ИК-порт
|Разъемы
|USB 2.0 Gen 1 Type-C, 3,5 мм
|Стереодинамики
|есть
|Габариты
|165,4×76,8×9 мм
|162×77,3×9,2 мм,
|162,3×77,3×9,6 мм
|Масса
|215 г
|199 г
|198 г
|Материалы корпуса
|алюминиевая рамка + стекло Gorilla Glass 5
|пластик
|пластик
|Защита
|IP53, водоотталкивающее покрытие
|водоотталкивающее покрытие
|водоотталкивающее покрытие
|Операционная система
|Android 10 + MIUI 12
|Цвета корпуса
|Gray, Blue, Red/Mint
|Gray, Green, Violet
|Gray, Green, Blue, Orange