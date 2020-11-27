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Xiaomi анонсировала трио бюджетников Redmi Note 9, включая Redmi Note 9 Pro за 240 долларов с экраном 120 Гц и камерой на 108 Мп

Xiaomi анонсировала трио бюджетников Redmi Note 9, включая Redmi Note 9 Pro за 240 долларов с экраном 120 Гц и камерой на 108 Мп

Xiaomi анонсировала трио бюджетников Redmi Note 9, включая Redmi Note 9 Pro за 240 долларов с экраном 120 Гц и камерой на 108 Мп


Вдогонку к потенциальному бестселлеру начального уровня Poco M3 компания Xiaomi представила трио бюджетных смартфонов в рамках серии Redmi Note 9: базовый Note 9 (5G), продвинутый Redmi Note 9 Pro (5G) и удешевленный Redmi Note 9 4G. И эти трое из ларца отнюдь не одинаковы — ни с лица, ни с технической точки зрения.

Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro заменяют собой… Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro (да, с неймингом все чудесатее и чудесатее), выпущенные в первой половине 2020 года.

Xiaomi анонсировала трио бюджетников Redmi Note 9, включая Redmi Note 9 Pro за 240 долларов с экраном 120 Гц и камерой на 108 Мп
Слева направо: Redmi Note 9 Pro (5G), Note 9 (5G) и Note 9 4G

Если говорить о различиях в дизайне, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro оснащаются экранами с отверстием под фронтальную камеру, но у первого оно находится в левом верхнем углу, а у второго — по центру (сверху). Основная камера обеих моделей помещена в слегка выступающий круглый блок, прикрытый стеклом. Но в конфигурации основной камеры Redmi Note 9 Pro — четыре модуля, которые распределены симметрично по осям диагоналей условного квадрата, а вспышка вынесена за пределы блока, тогда как основная камера Redmi Note 9 включает три модуля, а вместо четвертого — светодиодная вспышка. Также отличаются ободки, обрамляющие блок основной камеры. Более доступная модель Note 9 4G оснащается экраном с каплевидным вырезом под камеру и тройной камерой — модули упорядочены вертикально в прямоугольном блоке в верхнем левом углу задней панели.

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Redmi Note 9 Pro (5G)

Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro — первые модели в серии Redmi Note с поддержкой 5G, и одним из самых доступных в сегменте. В то же время Redmi Note 9 Pro представляется наиболее интересной в плане сочетания характеристик и цены — за 240 долларов здесь и 120-герцовый экран и квадрокамера с основным модулем на 108 Мп. Это один из самых дешевых, если не самый дешевый смартфон с экраном 120 Гц и камерой на 108 Мп. Не исключено, что в итоге Redmi Note 9 Pro окажется популярнее текущего хита продаж Poco X3 NFC.

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Redmi Note 9

Продажи Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro в Китае стартуют 1 декабря, но цен и сроков для украинского рынка пока нет. Цены на Redmi Note 9 для Китая следующие:

  • Redmi Note 9: 6/128 ГБ — $197, 8/128 ГБ — $227, 8/256 ГБ — $258.
  • Redmi Note 9 Pro: 6/128 ГБ — $243, 8/128 ГБ — $274, 8/256 ГБ — $304.
  • Redmi Note 9 4G: 4/128 ГБ — $151, 6/128 ГБ — $167,  8/128 ГБ — $197, 8/256 ГБ — $227.
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Подробные технические спецификации всех моделей линейки Redmi Note 9 для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице.

МодельRedmi Note 9 ProRedmi Note 9Redmi Note 9 4G
Платформа8-нм Snapdragon 750G 5G:

  • 8-ядерный CPU (два ядра Kryo 570 (Cortex-A77) с частотой 2,2 ГГц +
    шесть ядер Kryo 570 (Cortex-A55) с частотой 1,8 ГГц)
  • GPU Adreno 619
  • сотовый модем Snapdragon X52, поддержка 5G NR Sub-6 4×4 100 МГц
    + mmWave 2×2 400 МГц, до 3,7 Гбит/с на прием
7-нм MediaTek Dimensity 800U 5G:

  • 8-ядерный CPU (два ядра Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц)
  • GPU Mali-G57 MC3
  • сотовый модем 5G NR Sub-6, до 2,3 Гбит/с на прием
11-нм Snapdragon 662:

  • 8-ядерный CPU (восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГ)
  • GPU Adreno 610
  • сотовый модем Snapdragon X11 LTE,  до 390 Мбит/с на прием
Дисплей6,67 дюйма IPS LCD, 2400х1080 пикселей, 20:9, частота обновления изображения 120 Гц, пиковая яркость 450 кд/м2, HDR10, Corning Gorilla Glass 56,53 дюйма IPS LCD, 2340х1080 пикселей, 19,5:9, пиковая яркость 450 кд/м2, Corning Gorilla Glass 56,53 дюйма IPS LCD, 2340х1080 пикселей, 19,5:9, пиковая яркость 400 кд/м2, Corning Gorilla Glass 3
ОЗУ6/8 ГБ4/6/8 ГБ
Флэш-память128/256 ГБ (UFS 2.2)128/256 ГБ (UFS 2.1)
Слот microSDиспользуется второй слот SIMотдельный слототдельный слот
Основная камераСистема из четырех модулей:

  • 108 Мп (1/1.52″, 0,7 мкм), F/1,8, 26 мм (ширик), PDAF.
  • 8 Мп (1/4.0″, 1,12 мкм), F/2,2, 16 мм, 118° (сверхширик)
  • 2 Мп, F/2,4 (макро, с минимальной дистанцией фокусировки 2 см)
  • 2 Мп, F/2,4, (оценка глубины сцены)
  • [email protected], [email protected]/60fps
Система из трех модулей:

  • 48 Мп (1/2.0″, 0,8 мкм), F/1,8, 26 мм (ширик), PDAF.
  • 8 Мп (1/4.0″, 1,12 мкм), F/2,2, 16 мм, 118° (сверхширик)
  • 2 Мп, F/2,4 (макро, с минимальной дистанцией фокусировки 2 см)
  • [email protected], [email protected]/60fps
Система из трех модулей:

  • 48 Мп (1/2.0″, 0,8 мкм), F/1,8, 26 мм (ширик), PDAF.
  • 8 Мп (1/4.0″, 1,12 мкм), F/2,2, 16 мм, 120° (сверхширик)
  • 2 Мп, F/2,4 (оценка глубины сцены)
  • [email protected], [email protected]/60fps
Фронтальная камераВрезанный в экран (отверстие по центру) модуль на 16 МпВрезанный в экран модуль (отверстие слева): 16 Мп (1/3.1″, 1,12 мкм), F/2,3, 29 ммВ каплевидном вырезе: 8 Мп (1/4.0″, 1,12 мкм), F/2,0, 27 мм
SIM-картыДве nano-SIM
Аккумулятор4820 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 33 Вт (до 100% за 58 минут)5000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 18 Вт6000 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 18 Вт и функция обратной зарядки до 2,5 Вт
Сканер отпечатков пальцевЕсть, на боковой грани
Беспроводные модулидвухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.1, GPS, ИК-портдвухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, ИК-портдвухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, ИК-порт
РазъемыUSB 2.0 Gen 1 Type-C, 3,5 мм
Стереодинамикиесть
Габариты165,4×76,8×9 мм162×77,3×9,2 мм,162,3×77,3×9,6 мм
Масса215 г199 г198 г
Материалы корпусаалюминиевая рамка + стекло Gorilla Glass 5пластикпластик
ЗащитаIP53, водоотталкивающее покрытиеводоотталкивающее покрытиеводоотталкивающее покрытие
Операционная системаAndroid 10 + MIUI 12
Цвета корпусаGray, Blue, Red/MintGray, Green, VioletGray, Green, Blue, Orange

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