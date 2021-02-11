Xiaomi показала процесс разборки Mi 11, а также смартфон прошел испытание на прочность у JerryRigEverything





Xiaomi несколько дней назад презентовала глобальную версию своего флагманского смартфона Mi 11. Как обычно бывает с устройствами компании, новинка предлагает топовые характеристики при цене меньшей, чем у конкурентов. В частности, ранее сообщалось, что себестоимость Mi 11 такая же, как у iPhone 12.

Xiaomi сразу же приступила к продвижению Mi 11 в соцсетях. Вот, к примеру, ролик, в котором демонстрируется процесс разборки смартфона, а заодно акцентируется внимание на технических особенностях аппарата.

Судя по видео, разобрать Mi 11 для ремонта или замены компонентов не составляет большого труда. Как минимум, не видно, чтобы использовалось большое количество клея внутри устройства. Даже дисплей, несмотря на его скругленные грани, отсоединяется довольно легко. Впрочем, возможно это лишь в ролике кажется, что все так просто.

В то же время известный блогер JerryRigEverything проверил Mi 11 на устойчивость к царапинам и физическим нагрузкам. Стоит отметить, что защитное стекло Gorilla Glass Victus неплохо справляется с повреждениями — царапины появились лишь на 6 уровне. Во время проверки на сгибание ни экран, ни тыльная стеклянная панель не треснули, что может свидетельствовать о хорошей сборке и качестве используемых материалов в смартфоне.

Источник: gsmarena