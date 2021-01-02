Себестоимость Xiaomi Mi 11 такая же, как у iPhone 12 — при более чем двукратной разнице в розничной цене [+ рендер Xiaomi Mi 11 Pro]





Представленный на этой неделе в Китае смартфон Xiaomi Mi 11 — первый флагман Android на SoC Snapdragon 888 — обходится в производстве во столько же, как и Apple iPhone 12. То есть, в 373 долларов. Соответствующую оценку на днях озвучил партнер инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment и известный аналитик Пан Цзютан.

Цены Xiaomi Mi 11 в Китае начинаются от 3 999 юаней (17 350 гривен) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, тогда как iPhone 12 (4/64 ГБ)— от 6 299 юаней (27 455 гривен). То есть, при одинаковой себестоимости разница в цене нынешних флагманов Xiaomi и Apple более чем двукратная. И в принципе, в этом нет ничего удивительного — маржа у устройств Apple одна из самых высоких (если не самая высокая) среди производителей потребительской электроники, тогда как бизнес-модель Xiaomi предполагает минимальную наценку на «‎железо»‎ (зарабатывает компания главным образом на сервисах и рекламе).

Надо ли лишний раз напоминать, что речь о чистой стоимости комплектующих — подобного рода оценки не учитывают затраты на НИОКР, разработку ПО, распространение и сбыт, так что о полноценной себестоимости здесь речи не идет.

Глобальная премьера Xiaomi Mi 11 ожидается позже в этом месяце, тогда и будут объявлены европейские и украинские цены на новый флагман Xiaomi. К слову, в украинской рознице цены на iPhone 12 начинаются от 24 938 грн.

Сегодня в сети появились рендеры старшей модели Xiaomi Mi 11 Pro в голубом и серебристом цветах корпуса. Они демонстрируют иной дизайн задней панели — массивный блок основной камеры в левом углу оформлен немного по-другому и занимает гораздо большую площадь по сравнению Xiaomi Mi 11. В Xiaomi Mi 11 Pro ожидается более продвинутая основная камера с поддержкой 120-кратного зума и поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью 100+ Вт.